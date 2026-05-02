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羅素衝刺排位賽僅第6！談掙扎原因　驚訝麥拉倫、法拉利進步幅度

▲羅素（George Russell）。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅素（George Russell）。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

F1賓士（Mercedes-AMG）車手羅素（George Russell）台灣時間2日在邁阿密大獎賽衝刺排位賽中僅拿下第6名，賽後坦言比賽過程「相當掙扎」，並說明了原因，同時對麥拉倫與法拉利本周末的進步幅度感到驚訝。

賓士在自由練習期間出現狀況，導致整體節奏落後對手，進入排位賽後始終處於追趕局面，相較之下，帶來升級套件的麥拉倫與法拉利表現亮眼，最終由諾里斯（Lando Norris）奪下桿位。

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▲羅素（George Russell）。（圖／達志影像／美聯社）

羅素賽後表示，「麥拉倫和法拉利的進步幅度真的很大，這讓人相當驚訝，我們原本就知道他們會縮小差距，但整天下來他們都比我們更快。」

除了對手強勢外，羅素也點出自身問題，「今天我一直在掙扎，老實說邁阿密並不是我喜歡的賽道，特別是在這麼高溫的條件下，不過這只是衝刺排位，看看明天會怎麼樣。」

▲羅素（George Russell）。（圖／達志影像／美聯社）

談到本場關鍵問題，羅素指出，「主要是在中段彎道區輪胎過熱，讓我很難找到正確的車輛平衡，所以也沒有太多可以補充的了。」

面對衝刺正賽起跑位置不利，羅素保持謹慎態度，「我現在的起跑位置並不好，衝刺賽通常變化不會太大，我希望起跑能順利，不要再掉位置，然後再看看能做到什麼。」

關鍵字： F1賓士梅賽德斯法拉利麥拉倫羅素邁阿密站邁阿密大獎賽衝刺排位賽

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