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快訊／把球交給我！　巴瑞特談1.2秒神奇準絕殺：出手就知道會進

記者杜奕君／綜合報導

多倫多暴龍2日在東區季後賽首輪關鍵第6戰，面臨「輸球即淘汰」的強大壓力下，雖然搞砸前3節多達11分領先，被對手克里夫蘭騎士逼入延長賽，但靠著巴瑞特（RJ Barrett）延長賽終了前1.2秒不可思議弧頂「彈框」三分彈，以112比110氣走騎士，將戰線延長至G7。賽後巴瑞特霸氣表示，「剛出手的瞬間，我就有預感這球有機會命中了！」

此戰暴龍在退無可退情況下，前3節攻勢猛烈壓制對手騎士，眼看就要在主場贏球將戰線逼入第7戰。不料騎士在末節大反撲讓比賽進入延長賽，雙方又得5分鐘「加班」重新來過。

暴龍在延長賽一度呈現挨打，終場前25.6秒都還處於1分落後，但暴龍先是讓對手發生失誤要回球權，又在終場前1.2秒由「龍王」巴恩斯（Scottie Barnes）切入成為誘餌，吸引包夾後助攻給弧頂的巴瑞特三分線外出手，球雖第一時間彈框而出，但卻在高空神奇「垂直落下」破網，也讓巴瑞特完成不可思議三分球準絕殺。

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關鍵時刻展現大將之風助攻給巴瑞特命中，暴龍一哥巴恩斯賽後表示，「在發球前，巴瑞特朝向我走了過來，並且跟我說，『把球交給我，相信我！』」

成為致勝英雄的巴瑞特則表示，「哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在去年季後賽也曾有這樣子的三分球彈框進球絕殺，我在剛出手的瞬間，就有預感這球有機會進了。」

巴瑞特全場砍下24分、9籃板、3助攻，事實上他在第4節到延長賽此球命中前，都沒有任何得分紀錄，至於巴恩斯則拿下25分、7籃板、14助攻、3抄截、3阻攻，兩人攜手幫助球隊奪勝迎接G7到來。

根據《ESPN》數據顯示，巴瑞特這記準絕殺三分球，也是自1997-98賽季有逐球攻守數據紀錄以來，聯盟史上首位在延長賽最後兩秒內命中致勝球、同時避免球隊生死戰被淘汰的球員。

▲暴龍巴瑞特。（圖／路透）

▲暴龍巴瑞特砍進1.2秒致勝準絕殺，賽後霸氣表示出手就有預感會進。（圖／路透）

關鍵字： NBA季後賽暴龍巴瑞特

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