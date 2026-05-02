法拉利未達預期！漢米爾頓：原本期待更強　勒克萊爾點出核心問題

▲勒克萊爾（Charles Leclerc）拿下邁阿密衝刺排位賽第4名。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

F1法拉利車隊在邁阿密大獎賽衝刺排位賽未能延續自由練習時的強勢表現，最終勒克萊爾（Charles Leclerc）拿下第4名、漢米爾頓（Lewis Hamilton）則排在第7名，兩人在賽後皆坦言仍有進步空間。

法拉利近期帶來諸多升級套件，勒克萊爾也在今日自由練習與SQ2階段跑出最快成績，一度展現競爭力，然而進入最終SQ3決戰後，車隊未能延續優勢，遭麥拉倫等對手超越，未能挑戰前排。

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漢米爾頓賽後表示，「其實我們不太確定會有什麼表現，我原本希望能更強，但車子整體感覺並不理想。」他進一步指出，「不知道」新升級套件在其他賽道是否會更有效，「我原本以為今天會更有競爭力，但結果並非如此。」

他最後補充，「我們今晚需要再做一些調整，找出為什麼速度不夠快，原本很有信心可以更前面，但今天沒有達成。」

▲漢米爾頓（Lewis Hamilton）。（圖／路透）

另一位法拉利車手勒克萊爾則點出「問題核心」在於輪胎表現，「中性胎表現很好，但軟胎的感覺不佳，這部分需要再檢討。」

他同時強調，「升級本身沒有問題，只是大家都帶來了升級，我們原本就預期賓士（Mercedes-AMG）仍是最強對手，而麥拉倫也有大幅進步。」

▲勒克萊爾（Charles Leclerc）。（圖／路透）

對於周末後續發展，勒克萊爾保持樂觀，「我們在排位賽還可以再做一些微調，希望能再找到一些速度，在正賽中有機會回到前段班，我們具備這樣的實力，就看能否完成超車。」