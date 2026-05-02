道奇連4戰無全壘打！本季首次3連敗　羅伯斯苦惱回應

▲大谷翔平。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇台灣時間2日作客聖路易紅雀，以2比7不敵對手，吞下本季首次3連敗。此役大谷翔平擔任「第1棒、指定打擊」先發出賽，但5打數無安打，連續2場比賽未敲安打，打線整體低迷成為輸球主因。

道奇打線全場僅在2局2人出局一壘有人時，由蒙西（Max Muncy）擊出二壘安打攻下分數，其餘時間攻勢斷裂；4局1人出局一、二壘的得分機會中，帕赫斯（Andy Pages）擊出投手滾地形成雙殺，未能延續攻勢，最終全場僅攻下2分收場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

值得注意的是，道奇已連續4場比賽未擊出全壘打，長打火力明顯下滑，進攻端陷入低潮，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）點出問題關鍵，「我們有拿到該打的球，但有些球卻沒有好好擊中。」

他苦惱坦言，近期打線低迷難以用單一原因解釋，「關於為什麼沒有全壘打、沒有長打，其實沒有一個明確的答案，要用一個原因去解釋整個團隊為何沒有長打是很困難的。」

羅伯斯進一步說明，「現在有一些球員，甚至可以說是很多球員，都還在尋找自己的揮棒感覺，在打擊區並沒有那麼自在。」

不過他也提到，部分球員已有回溫跡象，「塔克（Kyle Tucker）開始走出低潮了，他有確實擊中球，佛里曼（Freddie Freeman）今晚在揮棒內容上也是不錯的一晚，史密斯（Will Smith）也有幾次不錯的揮棒。」