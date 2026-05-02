紅牛升級明顯！維斯塔潘直呼「更能信任」　衝刺排位賽名列第5

▲維斯塔潘（Max Verstappen）。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

F1紅牛車手維斯塔潘（Max Verstappen）台灣時間2日在邁阿密大獎賽衝刺排位賽中取得第5名，儘管成績回到前段班，他賽後仍表示賽車「尚未達到理想狀態」，但也認為這場表現對車隊而言是「非常正面的進展」。

維斯塔潘此役與桿位得主諾里斯（Lando Norris）仍有約0.6秒差距，不過在車隊帶來多項升級後，已逐步擺脫中段集團糾纏，他表示，「整體感覺更完整了，當然還有一些地方需要持續改進，但這對我們來說是非常正面的進展。」

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紅牛近期導入新套件，包括類似法拉利的「翻轉式尾翼」設計，效果初步已在此役顯現，維斯塔潘指出，「前幾場比賽我們落後超過1秒，現在差距幾乎縮小一半，這是好現象。」

不過他也點出關鍵問題，「不過我們在第一計時段仍然很弱，那主要是高速路段，我們知道需要改善的地方。」

談到駕駛感受，維斯塔潘表示，「整體駕駛起來更正常、更穩定，當然還沒到我想要的程度，但至少讓我更能信任這台車，也能再榨出一些單圈時間。」

隊友哈賈（Isack Hadjar）則在衝刺排位賽排第9名，且落後維斯塔潘達1秒，他坦言對表現感到困惑，「我知道自己會開車，但現在不知道問題出在哪裡」，顯示紅牛在車輛設定仍有待調整。