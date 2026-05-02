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快訊／暴龍「護國神框」彈出G6勝利　巴瑞特不可思議三分彈成致勝英雄

記者杜奕君／綜合報導

多倫多暴龍在季後賽首輪前5戰打完，處於2勝3敗落後情況下，2日在主場舉行的G6，末節遭騎士反撲逼入延長賽。但延長賽終了前1.2秒巴瑞特（RJ Barrett）飆進超遠幸運「彈框」三分彈，最終暴龍戲劇性以112比110贏球，將雙方系列賽扳成3比3，將此系列賽帶入決生死第7戰。

▲暴龍巴瑞特。（圖／路透）

▲暴龍巴瑞特不可思議彈框三分彈，幫助球隊季後賽續命。（圖／路透）

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此戰前3節打完，暴龍還以92比81持續壓制騎士，眼看就要在主場強勢拿下G6勝利。不料末節
騎士展開反撲，莫布里（Evan Mobley）終場前11.6秒在落後兩分情況下，上籃放進兩分，將雙方比分逼成104比104平手進入延長賽。

延長賽暴龍陷入1分落後，但終場前1.2秒暴龍巴瑞特飆進不可思議29呎超遠三分彈，讓球隊逆轉兩分領先。最後騎士反撲無力，暴龍就以112比110贏球，將比賽逼入決勝第7戰。

巴瑞特此記幸運彈框三分球，讓暴龍主場籃框被球迷戲稱為「護國神框」，暴龍主帥拉賈科維奇（Darko Rajakovic）賽後更是狂喜表示，「這球讓我看得太過癮！我知道這球在空中待的時間不長，但對我來說，感覺卻像永恆。」

投進致勝一擊的巴瑞特則表示，「首先我要感謝巴恩斯（Scottie Barnes）的助攻，他在那個時刻對我展現出的信任非常關鍵，整個第4節和延長賽的前半段我都沒有進球，那球順利破網真的讓我如釋重負！」

▲暴龍巴瑞特。（圖／路透）

▲暴龍巴瑞特神奇一投，將對上騎士的季後賽首輪逼入第7戰。（圖／路透）

關鍵字： NBA暴龍巴瑞特三分球季後賽RJ Barrett

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