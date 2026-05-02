運動雲

>

岡本和真炸雙響砲！球迷嗨翻：2周前的我錯了　藍鳥7比3勝雙城

▲岡本和真。（圖／路透）

▲岡本和真連續2打席開轟。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

多倫多藍鳥台灣時間2日作客明尼蘇達雙城，最終以7比3擊敗對手，其中日籍強打岡本和真上演「連2打席開轟」的精彩表現，成為球隊贏球最大功臣。

本場比賽前段呈現拉鋸戰，藍鳥在2局把握對手守備失誤先馳得點，取得2比0領先，不過雙城在3局由巴克斯頓（Byron Buxton）轟出2分砲迅速追平比分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

關鍵出現在4局，岡本在該局首打席鎖定來球，將球掃向左外野，擊出本季第6號全壘打，幫助藍鳥重新取得領先，隨後球隊再添1分，將比分擴大至4比2。

5局藍鳥攻勢再起，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）選到保送後，岡本再度開轟，敲出個人本場第2支全壘打、同時也是本季第7轟，一棒拉開比分差距，奠定勝基。

投手群方面，藍鳥在中後段穩住局面，成功壓制雙城反攻，儘管7局一度面臨滿壘危機，仍將傷害控制在最低範圍，最終順利守成，以7比3擊敗對手。

岡本此役以「第4棒、三壘手」先發出賽，繳出4打數2安打、2全壘打、1保送的亮眼成績，展現長打火力，賽後累積打擊率為0.228，OPS為0.743。

藍鳥球團官方X（前推特）釋出全壘打畫面後，球迷反應熱烈，留言區瞬間湧入大量討論。「球衣直接下單‼」「大家都上岡本快車（Okamoto Express）‼‼」「隊上的全壘打王！」等讚聲不斷，甚至有球迷直言，「兩週前的我錯了，他真的很強」「不是說了嗎？他是隊史最划算的補強之一」，對他的表現高度肯定。

關鍵字： MLB多倫多藍鳥岡本和真

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／不可思議！巴瑞特1.2秒致勝三分彈　暴龍OT撂倒騎士逼出G7

快訊／不可思議！巴瑞特1.2秒致勝三分彈　暴龍OT撂倒騎士逼出G7

李灝宇家人面前建功！敲安帶打點＋美技　老虎4比5惜敗遊騎兵

李灝宇家人面前建功！敲安帶打點＋美技　老虎4比5惜敗遊騎兵

李灝宇父母、未婚妻都來了！見證關鍵安+美技　主播盛讚守備

李灝宇父母、未婚妻都來了！見證關鍵安+美技　主播盛讚守備

大谷承受「人類未知消耗」　專家挺登板休兵：少打幾轟沒關係

大谷承受「人類未知消耗」　專家挺登板休兵：少打幾轟沒關係

大谷翔平主場開轟專屬儀式　指向包廂放閃真美子與愛女

大谷翔平主場開轟專屬儀式　指向包廂放閃真美子與愛女

古林睿煬開心重返一軍先發！硬碰洋聯龍頭歐力士：勇敢對決

古林睿煬開心重返一軍先發！硬碰洋聯龍頭歐力士：勇敢對決

李灝宇連獲先發守三壘！老虎主場迎戰遊騎兵

李灝宇連獲先發守三壘！老虎主場迎戰遊騎兵

快訊／湖人4比2強勢晉級季後賽次輪　詹皇猛砍28分7籃板8助攻領勝

快訊／湖人4比2強勢晉級季後賽次輪　詹皇猛砍28分7籃板8助攻領勝

日本「網球王子」錦織圭宣布退休：我能自信說，已盡全力了

日本「網球王子」錦織圭宣布退休：我能自信說，已盡全力了

很玄！字母哥續留成最大謎團　公鹿先拍板確定新任主帥就是詹金斯

很玄！字母哥續留成最大謎團　公鹿先拍板確定新任主帥就是詹金斯

【會飛但不會降落XD】柯爾鴨直接墜鴨！摔地上秒起身裝沒事

熱門新聞

快訊／不可思議！巴瑞特1.2秒致勝三分彈　暴龍OT撂倒騎士逼出G7

李灝宇家人面前建功！敲安帶打點＋美技　老虎4比5惜敗遊騎兵

李灝宇父母、未婚妻都來了！見證關鍵安+美技　主播盛讚守備

大谷承受「人類未知消耗」　專家挺登板休兵：少打幾轟沒關係

大谷翔平主場開轟專屬儀式　指向包廂放閃真美子與愛女

古林睿煬開心重返一軍先發！硬碰洋聯龍頭歐力士：勇敢對決

讀者回應

﻿

熱門新聞

1巴瑞特1.2秒致勝三分彈　暴龍逼出G7

2李灝宇關鍵安打＋雙殺美技　老虎惜敗

3李灝宇家人來了！見證安打、美技

4大谷承受未知消耗　專家挺登板休兵

5大谷主場開轟專屬儀式　放閃真美子

最新新聞

1巴瑞特談1.2秒準絕殺：出手就知道會進

2湖人強勢晉級次輪　詹皇猛砍28分領勝

3羅伯斯苦惱　道奇連4戰無全壘打、3連敗

4岡本和真炸雙響砲！球迷：我錯了

5紅牛升級明顯！維斯塔潘：更能信任

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

知名零售商店自有品牌開箱

知名零售商店自有品牌開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱各式高CP值、美味的食物~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

栗山英樹祝賀王柏融百轟

長髮男的驕傲！劉子杰首轟就是再見轟　賽後女僕裝受訪笑翻

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

又是他！陳晨威再見安打第3度當MVP　談打擊策略「結果是好的」

攜帶椅子粉絲遭保安勸阻　Stray Kids快閃店活動爆衝突

劉品言耳環「掉進乳溝」　羞喊：掉進萬丈深淵裡

【這東西關不住我XD】牛簡單3步驟直接用牛角開鎖！

【會飛但不會降落XD】柯爾鴨直接墜鴨！摔地上秒起身裝沒事

【4秒衝過安檢開槍】晚宴槍手最新畫面曝光！特勤中彈還擊5槍
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366