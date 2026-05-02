岡本和真炸雙響砲！球迷嗨翻：2周前的我錯了　藍鳥7比3勝雙城

▲岡本和真連續2打席開轟。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

多倫多藍鳥台灣時間2日作客明尼蘇達雙城，最終以7比3擊敗對手，其中日籍強打岡本和真上演「連2打席開轟」的精彩表現，成為球隊贏球最大功臣。

本場比賽前段呈現拉鋸戰，藍鳥在2局把握對手守備失誤先馳得點，取得2比0領先，不過雙城在3局由巴克斯頓（Byron Buxton）轟出2分砲迅速追平比分。

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關鍵出現在4局，岡本在該局首打席鎖定來球，將球掃向左外野，擊出本季第6號全壘打，幫助藍鳥重新取得領先，隨後球隊再添1分，將比分擴大至4比2。

Kazuma Okamoto leans back and drills a go-ahead solo shot ???? pic.twitter.com/1GQmYeKSrx — MLB (@MLB) May 2, 2026

5局藍鳥攻勢再起，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）選到保送後，岡本再度開轟，敲出個人本場第2支全壘打、同時也是本季第7轟，一棒拉開比分差距，奠定勝基。

KAZUMA OKAMOTO GOES YARD AGAIN ???? pic.twitter.com/x9wZA42tJN — MLB (@MLB) May 2, 2026

投手群方面，藍鳥在中後段穩住局面，成功壓制雙城反攻，儘管7局一度面臨滿壘危機，仍將傷害控制在最低範圍，最終順利守成，以7比3擊敗對手。

岡本此役以「第4棒、三壘手」先發出賽，繳出4打數2安打、2全壘打、1保送的亮眼成績，展現長打火力，賽後累積打擊率為0.228，OPS為0.743。

藍鳥球團官方X（前推特）釋出全壘打畫面後，球迷反應熱烈，留言區瞬間湧入大量討論。「球衣直接下單‼」「大家都上岡本快車（Okamoto Express）‼‼」「隊上的全壘打王！」等讚聲不斷，甚至有球迷直言，「兩週前的我錯了，他真的很強」「不是說了嗎？他是隊史最划算的補強之一」，對他的表現高度肯定。