蠟燭三頭燒夢想不熄　黃瑞棋堅持角力信念拚亞運圓夢

▲黃瑞棋堅持角力信念拚亞運圓夢。（圖／全大運辦公室提供）

記者杜奕君／綜合報導

學校行政、帶隊教練和選手身分，北市大學角力隊黃瑞棋蠟燭三頭燒，但為了最愛的角力運動，堅持不放棄勇敢追夢。他在115年中央全大運角力公開男生組希羅式60公斤級，重返榮耀，收下個人大運會第五面金牌。

「畢竟已經大概快一年多，沒有正式比賽，訓練上也沒有做得很好，最後一場就想說全力以赴吧，蘇詠翔一直是很強的對手、可敬的對手，就是放開來、拚下這面金牌。」黃瑞棋在關鍵第二回合，原本6比0領先，卻在關鍵時刻，進入強迫接觸，但他成功守住，最終以9比4勝出。

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黃瑞棋為杭州亞運國手，但隔年與巴黎奧運資格失之交臂，在經濟與現實考量下，到新北市文山國中服務，目前擔任體育組長兼教練。

「行政加帶隊真的滿累的，所以沒辦法把訓練做得很好，直到這陣子全中運比完，就跟學校請假，每天下午，從新店到天母訓練，至少先用簡單的時間，去付出自己想要的。」黃瑞棋為了訓練，每天至少騎車一小時到學校練習。

黃瑞棋目前就讀北市大碩士班三年級，他坦言一次兼三個身份，要懂得時間分配，「當然一定會很累，因為做每件事都要完全投入，但因為我熱愛這運動，所以我願意去付出。」

26歲的他從小喜愛角力運動，「角力是個充滿力與美的運動，很有力量，而且我小學時接觸後，很喜歡被摔，被拋，有一種成就感，這種跟對手互相往來是非常棒的事，角力是很有趣的運動。」

黃瑞棋表示生活滿檔，但懷抱夢想，「我還想要再拚，我在2024巴黎奧運亞洲區資格賽就差一場，還想要再拚。中間因為家人關係，經濟考量，必須要先當老師，但我覺得我還是有一點競爭力，夢想為台灣再拿下一面獎牌，不管是亞運、奧運或者亞錦賽。」

他曾在2021年亞錦賽摘銅，當時終結台灣男子角力11年獎牌荒，他很希望有機會再披上國家隊戰袍，為台灣角力爭取榮耀。