大谷翔平5支0、連2戰熄火　道奇2比7不敵紅雀本季首吞3連敗

Jordan Walker is just a homer shy of the cycle after his 2-run triple ????



He's 4-for-4 on the night so far! pic.twitter.com/f33wgBZPWA — MLB (@MLB) May 2, 2026

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇今（2）日作客聖路易迎戰紅雀，大谷翔平擔任開路先鋒、指定打擊先發出賽，全場4打數無安打，包含1次三振，連2戰熄火。道奇終場以2比7落敗，本季首度苦吞3連敗。

道奇首局即出現亂流，先因投手席漢（Emmet Sheehan）發生投手犯規奉送分數，隨後遭高爾曼（Nolan Gorman）轟出兩分砲，一局打完即以0比3落後。2局上靠蒙西（Max Muncy）適時二壘打追回1分，但3局下又被柏勒森 (Alec Burleson)陽春砲擴大差距。

6局上，道奇一度追分，塔克（Kyle Tucker）高飛犧牲打送回1分，將比分縮小至2比4。不過7局下再度崩盤，沃克（Jordan Walker）長打清壘，此役4支4猛打賞，加上後續滾地球再添1分，紅雀單局灌進3分拉開差距，奠定勝基。

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大谷此役4打席皆未敲安打。首打席面對先發左投打成左外野飛球出局；第2打席擊出二壘滾地球；第3打席為中外野飛球；第4打席在滿球數情況下遭外角直球三振。連2戰熄火，持續尋求本季第7支全壘打。

道奇近期攻勢嚴重停滯，連續3場比賽得分都在2分以下。此役落敗後吞下3連敗，團隊狀態明顯下滑。下一戰預計由佐佐木朗希登板，肩負止敗重任。

May 1st, 2026 @ STL

4th Plate Appearance

Result: Strikeout pic.twitter.com/GbnUmd1oeX — Every Ohtani At Bat (@EveryOhtaniAB) May 2, 2026





▲大谷翔平 。（圖／路透）