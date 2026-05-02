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安東內利坦言競爭更艱難　自由練習「未試軟胎」仍奪衝刺排位第2

▲安東內利（Kimi Antonelli）。（圖／達志影像／美聯社）

▲安東內利（Kimi Antonelli）。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

F1賓士（Mercedes-AMG）車手安東內利（Kimi Antonelli）台灣時間2日在邁阿密大獎賽衝刺排位賽中奪得第2名，儘管成功站上前排，他賽後仍坦言整體過程「相當混亂」，對結果抱持鬆一口氣的心情。

安東內利指出，本次衝刺排位賽過程並不順利，「這是一場相當混亂的排位賽，我在駕駛這台車時遇到很多困難，用中性胎時無法跑出好成績，」直到最終階段換上軟胎後才有所改善，「車子突然變得更有反應，我也更有信心。」

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▲安東內利（Kimi Antonelli）。（圖／達志影像／美聯社）

賓士在本站遭遇不小挑戰，自由練習期間因技術問題影響，未能測試軟胎，最終安東內利仍在SQ3把握唯一一次軟胎機會，成功搶下第2名，而隊友羅素（George Russell）則排在第6位。

安東內利表示，「沒能在自由練習中測試軟胎有點可惜，我認為還有進步空間，但整體而言，在這樣的情況下還能拿到這個結果算是不錯，團隊也成功完成了調整。」

▲安東內利（Kimi Antonelli）。（圖／達志影像／美聯社）

安東內利賽前已預期本站競爭將更加激烈，麥拉倫、法拉利與紅牛皆帶來升級套件，實際比賽也印證此一趨勢，他表示，「我們原本就預期這個週末會更艱難，因為其他車隊帶來了大量升級，確實大幅縮小差距，甚至可能超越我們。」

不過安東內利仍對接下來賽事保持信心，「麥拉倫使用與我們相同的動力單元，他們的進步是預期之內，但我認為我們仍然有機會競爭，這也是我們接下來會努力做到的。」

關鍵字： F1安東內利梅賽德斯賓士邁阿密站邁阿密大獎賽衝刺排位賽

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