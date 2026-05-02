國體大超級菜鳥萬奕彣驚奇封后　全大運網球力克強敵楊亞依奪金

▲超級菜鳥萬奕彣驚奇封后，全大運網球奪金。（圖／全大運辦公室提供）

記者杜奕君／綜合報導

115年全國大專校院運動會網球公開女單決賽上演三盤激戰，國立體大一年級新生萬奕彣以6比2、5比7、6比2擊敗文化大學楊亞依，完成個人全大運初登場即奪金的亮眼表現。

「其實沒有想太多，就是用平常心去打。」第一次參加全大運的萬奕彣表示，感受到整體氛圍相對輕鬆，壓力沒有那麼大，輸贏也不會有太多負面情緒。不過她仍強調，自己還是會設定目標，「還是會給自己壓力，希望可以有好的成績。」

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也因為在這樣相對放鬆的狀態下出賽，萬奕彣更能專注於比賽內容本身，她將決賽視為一次檢視自我的機會。「她以前是很厲害的選手，也打過大滿貫會外賽，能跟她對打，我學到很多，也更清楚自己還需要加強什麼。」

比賽過程中，雙方皆出現不少失誤，萬奕彣說：「我覺得我的腦袋有動起來，盡量讓她多跑一點。」她也點出對方反拍穩定，自己在反拍對峙時腳步需要再更快一點，變線能力也還要再提升。

其實兩人今年3月初曾在澳洲W35雙打賽場交手，當時由萬奕彣搭檔日本選手拿下勝利。單打賽則是雙方第一次碰頭。

從去年11月至今，萬奕彣認爲自己進步非常多，尤其是看待比賽的想法變了。她坦言，過去相當依賴教練王郁昌，後來嘗試獨立參賽、主動思考場上策略，「因為我覺得在場上真的只有你自己一個人可以改變很多東西，其實外面的人都是在幫你加油而已。」