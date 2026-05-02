F1邁阿密衝刺賽震撼！麥拉倫升級見效　諾里斯奪桿擊敗賓士

▲諾里斯（Lando Norris）。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

F1麥拉倫車手諾里斯（Lando Norris）台灣時間2日在邁阿密大獎賽衝刺排位賽中奪下桿位，這也是2026賽季首度有車隊在排位賽中擊敗賓士（Mercedes），為本站賽事投下震撼彈。

諾里斯此役以1分27秒869力壓積分領先者安東內利（Kimi Antonelli），不過過程並非一帆風順，他形容自己在Q2的表現非常糟糕，「Q2真的很糟，我慢了大概1秒，這讓我在最後一輪沒有太多信心，甚至在考慮要跑一圈還是兩圈。」

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儘管如此，在團隊策略與升級套件發揮效果下，諾里斯最終成功反彈奪下桿位，他表示，「結果很棒，對我們來說是完美的，這是回報車隊努力的好方式，車上有很多升級，能再次感受到抓地力真的很好，也很高興能回報團隊的付出。」

另外，諾里斯透露，工程師建議只跑一圈最終奏效，「團隊的工作非常出色，我們一開始就把設定放在最佳區間，我對他們感到非常驕傲。」

先前F1經歷5周休息，麥拉倫針對MCL40進行多項升級，本站比賽效果明顯，成功打破賓士在排位賽的壟斷地位，諾里斯也指出，邁阿密賽道向來適合車隊發揮，他曾在2024年於此拿下生涯首勝，隊友皮亞斯特里（Oscar Piastri）則在2025年奪冠。

諾里斯表示，「我一直都很喜歡邁阿密，不論場上或場外，這只是週末的開始，還有很長的路要走，但能用這樣的方式開局很棒。」

他接著說，「我們知道這條賽道一直對我們有利，也相信這次升級能帶來進步，而結果證明確實如此，從今天第一圈開始我就感到很有信心，有不錯的後輪抓地力，整體感覺很好。」

儘管在衝刺排位賽擊敗賓士，諾里斯仍強調，「賓士依然會很強，但目前看起來沒有以往那麼統治力，我們會觀察接下來的發展。」