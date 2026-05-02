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村上宗隆再轟確信彈！本季13轟獨居全壘打王　追大谷紀錄剩9轟

記者王真魚／綜合報導

效力芝加哥白襪隊的日籍強打村上宗隆今（2日）在客場對戰聖地牙哥教士隊，以「第2棒、一壘手」先發出賽，於第2局轟出本季第13號全壘打，不僅助隊先馳得點，也獨居大聯盟全壘打王。

此戰在佩特科公園進行，村上首局面對先發投手馬奎茲（Germán Márquez）選到保送上壘，隨後嘗試盜壘一度判定成功，但經挑戰後改判出局。

不過白襪很快在2局上發動猛攻。安東納奇（Sam Antonacci）先敲出右外野安打，帶回蒙哥馬利（Colson Montgomery）打破僵局；接著海斯（Austin Hays）擊出三壘方向滾地球形成野手選擇，再添1分。隨後班尼坦迪（Andrew Benintendi）以中外野犧牲打進帳第3分。

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兩出局後，村上宗隆2好2壞鎖定第5球，一棒掃向右中外野看台，擊出3分砲，單局灌進第6分，幫助白襪拉開至6比0領先。

村上在4月28日才敲出第12轟，如今迅速累積至13轟，火燙手感延續。根據日媒報導，對比大谷翔平2018年新人球季直到8月18日才達成第13轟，村上整整提前超過3個月。

目前他距離大谷當年創下的日本菜鳥最多22轟紀錄僅差9支，正式進入倒數。

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB村上宗隆白襪隊全壘打大聯盟大谷翔平

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