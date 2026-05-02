釀酒人怪物新秀飆166公里火球　無安打秀演到一半抽筋退場

Jacob Misiorowski exits his start after 5.1 no-hit innings. The broadcast suspects it's a cramp or lower-half injury of some sort pic.twitter.com/CeTOoc1PKK — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) May 2, 2026

記者王真魚／綜合報導

密爾瓦基釀酒人怪物新秀投手米肖羅斯基（Jacob Misiorowski）今對戰華盛頓國民之戰表現壓制，前5又1/3局未被敲出安打，不過因右腿後肌（大腿後側）抽筋提前退場，無緣挑戰無安打比賽。

米肖羅斯基此役共投85球，送出8次三振、2次保送，過程中完全封鎖國民打線。直到面對伍德投出一顆98.9英里（約159.16）的速球後，他主動向休息區示意。雖然當下並無明顯不適，但隨即退場接受檢查，球團隨後宣布為右腿後肌抽筋。

釀酒人隨後由中繼投手艾許比（Aaron Ashby）接手，持續將無安打內容延續至第6局，不過7局被萊爾（Daylen Lile）擊出二壘安打，無安打比賽宣告破功。

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現年24歲的米肖羅斯基本季持續展現強大壓制力，退場前已累積59次三振，暫居大聯盟三振榜首。此役速球最快飆至103英里，相當於166公里，展現聯盟頂級火球威力。

目前是他大聯盟第2年，出色表現已讓他躋身國聯賽揚獎熱門人選之一。





▲釀酒人23歲「怪物新秀」米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）。（圖／達志影像／美聯社）