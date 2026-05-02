快訊／活塞落後24分史詩逆轉勝逼出G7　魔術下半場崩盤僅拿19分

記者杜奕君／綜合報導

季後賽首輪系列賽取得3比2的聽牌領先，奧蘭多魔術2日在主場一度取得24分大幅領先優勢，眼看就要贏下G6上演「老八傳奇」撂倒東區頭號種子底特律活塞。不料魔術下半場團隊命中率嚴重失準，一度23投不進，整個下半場僅拿「19分」，也讓活塞上演大逆轉，在康寧漢（Cade Cunningham）轟下32分、10籃板帶領下，活塞93比79完成史詩級逆轉勝，將比賽逼入G7。

此戰魔術回到主場，開賽首節雖然與對手活塞糾纏，魔術還以25比26小幅落後，但次節魔術團隊火力大爆發，在班凱羅（Paolo Banchero）與班恩（Desmond Bane）領軍下，單節打出35比12猛攻，讓魔術一度手握24分領先，半場打完魔術也以60比38領先。

一度手握24分領先優勢的魔術，下半場攻勢卻意外崩盤，一度連續23次出手落空，讓活塞一步步逆轉超前比分，整個下半場魔術團隊僅拿19分，反觀活塞卻在一哥康寧漢不斷強攻，全場轟下32分、10籃板、3助攻、4抄截帶領下，戲劇性以93比79完成史詩級逆轉，將系列賽逼成3比3，系列賽將進入決生死第7戰。

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活塞全場除了康寧漢轟下32分外，哈里斯（Tobias Harris）也貢獻22分、10籃板，羅賓森（Duncan Robinson）14分、5籃板、3助攻。

魔術方面，則以班凱羅17分、10籃板、6助攻、2抄截最佳，班恩也拿下17分。

▲活塞康寧漢轟下32分，率隊演出24分史詩級季後賽逆轉勝。（圖／路透）