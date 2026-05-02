不讓江少慶被數字綁住　林岳平談明先發：自然呈現再控管

▲江少慶。（圖／記者楊舒帆攝）



記者胡冠辰／台南報導

統一獅江少慶明（3日）將迎來轉隊後首場一軍先發，主帥林岳平今（2日）賽前受訪談到用球限制時表示，教練團心中確實有局數與球數控管，但不會設定得太明確，也沒有提前告知江少慶，希望讓他以自然節奏進入比賽，再依臨場狀況進行調整。

江少慶先前依照球團規劃，完成二軍調整後銜接一軍出賽，對於明天登板是否會有明確投球局數或球數限制，林岳平表示，「我的想法不能直接就設定說，我要幾局或我要幾球。」他坦言，教練團心中一定會有控管範圍，但不希望讓外界或球員本身只聚焦在數字上。

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林岳平進一步說明，若事先講得太具體，可能會讓比賽變成「投到這樣就可以了」，反而影響投手在場上的自然表現，「就是讓他自然去比賽，去呈現比賽內容之後，我們去控管他就好了。」

被問到江少慶本人是否知道教練團心中的設定，林岳平回應，「他也不知道，我沒有跟他講。」他表示，相關控管只是教練團內部心中有個底，重點仍是觀察江少慶實際登板後的狀態與回饋。

至於江少慶明天投完後，後續是否還會再回二軍出賽，林岳平表示，仍要看明天先發結束後的狀況再評估，如果下一次一軍登板時間很快，例如10天後就有安排，考量休息與恢復時間，中間可能不會再讓他於二軍登板；若下一場一軍出賽間隔拉長到兩週或三週，中間則有可能再安排一場二軍比賽。

林岳平先前曾表示，江少慶此次調整並非傷勢問題，而是比賽狀態、投球節奏與心理層面的銜接。明天將是江少慶轉披統一獅戰袍後首度站上一軍先發舞台，教練團也將透過這場比賽，進一步確認他後續輪值安排。