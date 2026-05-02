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「90%的人會想怎沒壓勝利組」 林岳平談納瓦洛調度：這是他的邏輯

▲▼味全龍投手教練納瓦洛(左)。（圖／記者李毓康攝）

▲味全龍投手教練納瓦洛(左)。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／臺南報導

統一獅總教練林岳平2日賽前談到前獅隊投手教練、現任味全龍一軍投手教練納瓦洛（Jaime Navarro）的調度；味全龍1日對富邦悍將在第8局無人出局滿壘的危機下，只失1分守住勝利，餅總認為，那正是納瓦洛一貫的調度邏輯。

昨天味全龍出戰富邦悍將8局上，龍隊左牛王伯洋在保送王苡丞後被換下，由吳君奕接手，不料他上場後被范國宸敲安、保送張育成；味全龍陷入無人出局滿壘的最大危機。

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此時吳君奕不慌不忙讓王念好擊出雙殺，三壘跑者回來得分，隨後納瓦洛再度走上投手丘，換上林鋅杰，林鋅杰上場後順利解決代打李宗賢，味全龍在驚濤駭浪之中只丟1分，最終奪勝。

林岳平表示，若只看昨天那場比賽，「應該有90%的人會想，他怎麼沒有壓勝利組？」不過餅總認為，納瓦洛比較特別的地方，是會在球賽仍有空間時，安排較少出賽、或是休息天數較多但具備能力的投手上場。

林岳平指出，納瓦洛若已經設定某名投手當天要登板，就會很明確讓選手知道，「即便像昨天3比1，比較緊張的氣氛下，他決然會讓這些選手上場。」

外界可能會擔心，若投手守不住或出狀況該怎麼辦？但林岳平說，納瓦洛在派投手上場前，早已思考過後續變化，「他已經會想好狀況不好的情況下，要怎麼去善後。」

林岳平也強調，不能只用結果評價調度，「不能因為結果可能不好，就批評這個調度不對；也不能因為結果好，就說這是神調度。」他覺得，這是納瓦洛計算投手出賽的方式，每個教練都有自己的邏輯，不是單純模仿就能套用。

林岳平說，納瓦洛的強項在於了解投手，並讓投手在明確指令下完成教練期待的目標，「這是教練跟選手要一起達成的，這是他非常強大的優點。」

關鍵字： 統一獅、中華職棒、棒球、林岳平、納瓦洛

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