佐佐木朗希變了！更主動溝通　羅伯斯點出明戰紅雀一大看點

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇日籍投手佐佐木朗希將於台灣時間3日先發對戰聖路易紅雀，總教練Dave Roberts賽前受訪時，對這位年輕右投的近況與成長給予正面評價。 佐佐木前一場先發雖投5局被敲7安、失4分，但仍拿下本季首勝。

儘管過去4場登板防禦率達6.35、表現略顯不穩，羅伯斯仍強調他持續進步，「每一場登板都在變好，最近一場是目前最好的一場，我們期待他在過程與執行力上持續成長。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到與教練團的互動，羅伯斯指出，佐佐木本季變得更加主動溝通，「他對教練團更開放，這是很好的現象。教練們不會強迫年輕投手，而是觀察、引導，但現在他會主動提出問題，這代表他的成熟度提升。」他認為，不論場上或場下，佐佐木都展現出成長，與投手教練之間的關係更加緊密。

此外，羅伯斯提到佐佐木對拿手球種「指叉球」的調整方向。他表示，球隊與選手共同認為需要增加球速變化，「並不是這顆球不能用，而是需要不同速度層次。我們希望讓球速再快一些，看起來更像直球。」目前這顆經過調整、帶有更高球速的指叉球，已逐漸展現效果。

隨著球威與配球持續優化，球團期待佐佐木在接下來的先發中，能進一步穩定內容，逐步兌現外界對他的高度期待。