林安可連3戰熄火後未先發坐滿板凳　宋家豪連9場無失分

▲宋家豪。（圖／亞洲職棒交流賽提供）

記者王真魚／綜合報導

西武獅昨役客場火力全開，以10比0完封千葉羅德，不過台灣好手林安可整場未獲上場機會，坐滿板凳。另一方面，宋家豪後援續繳無失分內容，雖助樂天穩住局面，球隊仍吞下5連敗。

林安可本季累計出賽25場，繳出2轟、8分打點，打擊率2成11，近期手感略顯低迷，近3場出賽合計10打數無安打。此役未先發，最終也未在比賽中替補上場。

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西武此戰打線全面爆發，傷癒歸隊的洋砲T.奈文（Tyler Nevin）表現最為亮眼，首打席就敲出帶有打點的二壘安打，第3局再轟出左外野陽春砲，擊出本季首轟，單場4打數3安打、貢獻2分打點。奈文去年旅日首季即繳出21轟、63打點，打擊率2成77、OPS 0.794，此戰回歸展現火力。

除奈文外，平沢大河、柘植世那、滝澤夏央與渡部聖彌皆有3安演出，球隊全場敲出20支安打，形成壓倒性優勢。先發左投佐藤爽主投7局飆出9次三振無失分，拿下生涯首勝；羅德先發廣池康志郎則投4局失4分，吞下本季首敗。

台灣投手宋家豪同日出賽，此役對戰軟銀鷹於第7局登板中繼，僅投0.1局被敲2安，但未失分，連續無失分場次推進至9場，賽後防禦率為0.93。樂天金鷲終場1比4苦吞本季最長5連敗。

比賽關鍵出現在第7局，樂天中繼西垣雅矢先被敲安後，又對柳田悠岐投出觸身球，柳田右膝遭擊中退場治療。隨後栗原陵矢敲出2分打點二壘安打逆轉戰局。

宋家豪接替登板後，再被近藤健介敲安帶有1分打點（計入前任投手責失），最終再讓今宮健太擊出外野飛球出局，結束該局。

樂天先發古謝樹主投5.1局失1分無關勝敗；軟銀由上澤直之先發7局失1分（非自責）奪下本季第3勝，松本裕樹則收下本季第3次救援成功。

▲林安可 。（圖／翻攝自Instagram／埼玉西武ライオンズ公式）