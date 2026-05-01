勝騎士7局好投MVP　賽後解密特殊手勢：今天想傳達的信念

▲勝騎士 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟先發投手勝騎士此役繳出7局無失分好投，儘管全場被敲出9支安打，仍多次在危機中全身而退，率隊2比0完封，個人獲選單場MVP。他也強調安打、保送都是比賽的一部分」，關鍵在於專注當下、把分數守住。

面對多次壘上有人的局面，勝騎士表示，「我沒有辦法控制打者會做什麼，只能控制自己的投球和位置。」他指出，當進入得點圈危機時，就是專注在每一球的執行，「盡量不讓對手得分，依照狀況去製造滾地球或高飛球出局。」

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談到此役最振奮的時刻，他笑說很難只選一個，「每一球都有情緒，每一個Play都讓我很投入，我沒辦法挑一個，全部都很喜歡。」

除了投球內容，勝騎士此役多次在場上做出手勢，引起關注。這樣的手勢不只是在投球後出現，甚至在走進場時就已經開始用這個方式為自己加油與傳達信念。

勝騎士賽後解答，那是用手語表達「耶穌愛你」，「這是我今天想傳達的訊息，也是感謝上帝。」

比賽進行到7局還出現一段關鍵守備配合，當一壘方向滾地球形成可能的本壘封殺機會時，勝騎士在補位過程中突然整個人趴地。他直言，那完全是本能反應，「投手看到滾地球會自然去補位，但當我看到一壘手要傳本壘時，我就馬上趴下來，避免擋到傳球路線。」

與隊友的默契，他表示沒有特別討論，但強調自己對全隊的信任，「他們都知道我完全相信他們。我的心態就是投進好球帶，讓打者把球打進場內，因為我相信隊友會幫我守下來。」