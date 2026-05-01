陳統恩關鍵安助隊躲過難堪紀錄！平野不只看打擊更肯定守備

▲陳統恩 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟今（1）日打線一度陷入低潮，跨場連續12局沒有安打，追平隊史最慘紀錄。不過6局下由陳統恩敲出關鍵安打，終於「破蛋」，不僅幫助球隊展開攻勢，也避免再寫難堪紀錄，最終率隊以2比0完封台鋼雄鷹。

兄弟此役前5局一安未出，加上前一戰自3局起連續7局無安打，形成跨場12局掛零的窘境。直到6局，陳統恩率先敲出安打，帶動後續攻勢，成為比賽轉折點。

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賽後總教練平野惠一被問及這支安打是否改變戰局時，並未特別強調打線突破，而是把焦點放在投捕表現，「比起這件事，我覺得今天是投手表現比較突出的比賽。」他直言，能夠壓制對手掛零，「不是一件簡單的事情。」

對於捕手陳統恩的貢獻，平野給出不同角度的肯定。他表示，「比起打擊，我更想評價的是投捕搭配與引導投手的能力。」認為此役能成功壓制對手，關鍵在於捕手與投手之間的配合與節奏掌控。

不過平野點出仍有進步空間，特別是在盜壘阻殺方面，「還是希望這部分的技術能再提升。」他坦言對手嘗試盜壘的次數偏多，無論是高宇杰 還是陳統恩等其他捕手，所有人都要加油。

此外，平野此役在8局僅2分差情況下，讓錢可倫登板，談到未來是否可能固定在8局，他表示，「也不是沒有這個可能。」不過他強調，錢可倫仍是新人投手，「這對他來說是很好的經驗。」

平野認為，其實還有很多投手，本來應該要站上這個位置，希望其他投手能帶著不甘心的心態去競爭，「要有那種『這本來應該是我投的局面』的想法。」