運動雲

>

味全龍「台北城市月」天母開跑　攜手戰神、伊斯特與HBL冠軍校

▲味全龍「台北城市月」天母開跑　攜手戰神、伊斯特與HBL冠軍校展現城市運動能量。（圖／味全龍）

▲味全龍「台北城市月」天母開跑　攜手戰神、伊斯特與HBL冠軍校展現城市運動能量。（圖／味全龍，下同）

記者胡冠辰／天母報導

2026年味全龍「Team Dragons台北城市月」於5月1日在天母棒球場揭開序曲，本次活動不僅是一場體育盛事，更展現味全龍深耕臺北屬地經營的理念，強調球隊與地方社區及校園的緊密連結，持續深化臺北主場的棒球文化。

開場儀式特別邀請「臺北台新戰神」以及「臺北伊斯特職業排球隊」到場助陣，同樣身為臺北的職業球隊跨界集結，展現城市運動能量的整合與團結，也象徵不同運動項目之間的交流合作，共同為臺北體育注入更多元的發展動能。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，114學年度HBL冠軍球隊亦受邀參與，由臺北市松山高中與陽明高中登場，延續與味全龍的合作關係，邁入第二年攜手合作，展現職業球隊與在地校園之間的深厚連結。

味全龍持續與臺北市各級學校合作，落實屬地經營與基層體育扎根。活動中，兩校代表與味全龍球員進行球衣交換儀式，並共同完成開球儀式，傳遞運動精神的延續與世代交流的意義。

為慶祝臺北校園體育的亮眼表現，味全龍特別邀請松山高中與陽明高中師生共同參與主場賽事。凡兩校學生及教師本人，持有效學生證或教師證，即可於比賽日當天至味全龍臺北主場售票口兌換免費門票，不分平假日場次，讓更多校園族群走進球場，親身感受職棒賽事魅力，進一步推動棒球文化向下扎根。

本次活動不僅是賽事開端，更是棒球與城市文化融合的重要象徵。隨著「Team Dragons台北城市月」展開，味全龍將持續與球迷及市民朋友攜手，打造屬於臺北的棒球文化記憶。

▲味全龍「台北城市月」天母開跑　攜手戰神、伊斯特與HBL冠軍校展現城市運動能量。（圖／味全龍）

▲味全龍「台北城市月」天母開跑　攜手戰神、伊斯特與HBL冠軍校展現城市運動能量。（圖／味全龍）

▲味全龍「台北城市月」天母開跑　攜手戰神、伊斯特與HBL冠軍校展現城市運動能量。（圖／味全龍）

關鍵字： 味全龍、中華職棒、天母棒球場

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

味全龍巴士國道擦撞引關注　球團回應：非載運球員、駕駛平安

味全龍巴士國道擦撞引關注　球團回應：非載運球員、駕駛平安

「費仔去哪了？」費爾柴德連3場缺陣原因曝　今4棒復出敲安

「費仔去哪了？」費爾柴德連3場缺陣原因曝　今4棒復出敲安

快訊／確定了！　中華男籃對戰中國世界盃資格賽在南韓高陽市開打

快訊／確定了！　中華男籃對戰中國世界盃資格賽在南韓高陽市開打

大谷翔平跌出打者力量榜！中斷連2次稱霸　村上宗隆衝上第6

大谷翔平跌出打者力量榜！中斷連2次稱霸　村上宗隆衝上第6

李灝宇雙保送連3戰上壘　老虎後段猛攻逆轉大聯盟龍頭勇士

李灝宇雙保送連3戰上壘　老虎後段猛攻逆轉大聯盟龍頭勇士

快訊／「殘陣」灰狼出頭天　麥克丹尼爾斯爆砍32分10籃板淘汰金塊

快訊／「殘陣」灰狼出頭天　麥克丹尼爾斯爆砍32分10籃板淘汰金塊

李聖裕致命失誤退場後落淚　羅戈「摸頭殺」暖心安慰

李聖裕致命失誤退場後落淚　羅戈「摸頭殺」暖心安慰

政府帶頭當慣老闆！全中運19國中生淪廉價勞工　5天血汗只領1千

政府帶頭當慣老闆！全中運19國中生淪廉價勞工　5天血汗只領1千

快訊／痛宰！半場領先47分破紀錄！　尼克51分痛宰老鷹晉級第2輪

快訊／痛宰！半場領先47分破紀錄！　尼克51分痛宰老鷹晉級第2輪

徐若熙要回來了！日媒曝4日對西武登板　有望再對決林安可

徐若熙要回來了！日媒曝4日對西武登板　有望再對決林安可

【虐囚10小時】男子被打到斷氣 丟包急診室

熱門新聞

味全龍巴士國道擦撞引關注　球團回應：非載運球員、駕駛平安

「費仔去哪了？」費爾柴德連3場缺陣原因曝　今4棒復出敲安

快訊／確定了！　中華男籃對戰中國世界盃資格賽在南韓高陽市開打

大谷翔平跌出打者力量榜！中斷連2次稱霸　村上宗隆衝上第6

李灝宇雙保送連3戰上壘　老虎後段猛攻逆轉大聯盟龍頭勇士

快訊／「殘陣」灰狼出頭天　麥克丹尼爾斯爆砍32分10籃板淘汰金塊

讀者回應

﻿

熱門新聞

1味全龍巴士國道擦撞引關注

2費爾柴德今4棒復出敲安

3中華男籃對戰中國　世界盃資格賽在南韓打

4大谷竟跌出打者力量榜！村上宗隆第6

5李灝宇雙保送連3戰上壘

最新新聞

1曾仁和最快145公里5.2局無失分

2勝騎士無失分奪MVP　解密特殊手勢

3陳統恩助隊躲難堪紀錄！平野更讚蹲捕

4曾仁和轉戰味全首秀5.2局無失分摘勝

5平野重話批守備拖累！對黃韋盛動怒

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

知名零售商店自有品牌開箱

知名零售商店自有品牌開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱各式高CP值、美味的食物~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【開聲音聽超Q】大雪山長鬃山羊寶寶現身　叫聲可愛到融化

長髮男的驕傲！劉子杰首轟就是再見轟　賽後女僕裝受訪笑翻

林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

又是他！陳晨威再見安打第3度當MVP　談打擊策略「結果是好的」

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

林逸欣醫生爸癌逝　影片超催淚：下輩子再當你女兒

【Double kill】女騎士突左切被追撞穩住繼續騎　下秒又跟對向撞車

【約定永無法實現】女警母罹癌化療中！　弟弟曝姊「盡心盡力」

【砸到一次就能換了】嫌太小！女友在電視機旁練扯鈴XD

【利息呢？】跟虎爺借雞蛋煮泡麵慘遭拒絕　網友笑翻
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366