曾仁和轉戰味全首秀5.2局無失分摘勝　陳子豪破19打數低潮龍3比1悍將

▲曾仁和。（圖／味全龍）



記者胡冠辰／天母報導

中華職棒味全龍1日主場交手富邦悍將，曾仁和迎來本季一軍首秀，也是加盟味全龍後首次在一軍登板先發，繳出5.2局無失分好投，加上陳子豪2局下敲出2分打點二壘安打，終結連19打數無安打低潮，味全終場以3比1擊敗富邦。

2局下味全率先突破，李凱威敲安上壘，2出局後林辰勳靠失誤上壘，陳子豪掌握機會，敲出帶有2分打點的二壘安打，不僅幫助味全取得2比0領先，也終結個人連19打數沒有安打的低潮。

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龍隊4局下再添保險分，王順和靠失誤上壘，張政禹滾地球出局後，林辰勳擊出帶有1分打點的場地安打，味全將領先擴大到3比0。

曾仁和此役前5局壓制富邦打線，6局上雖在2出局後保送周佳樂，又讓張育成獲得四壞球保送，味全隨即換上呂偉晟接替投球；曾仁和本場先發5.2局用73球，被敲4支安打無失分，投出5次三振、2次保送，復出首戰表現亮眼。

富邦先發洋投魔力藍同樣完成6局投球，用98球被敲5支安打，失3分但皆為非自責分，另有2次三振、沒有保送；7局下富邦改由李吳永勤接替登板，壓制味全未再失分。

8局上富邦展開反攻，王苡丞觸身球上壘，范國宸敲安，張育成再獲四壞球保送，形成滿壘攻勢；雖然王念好擊出雙殺打，不過三壘跑者回本壘得分，富邦追成1比3，味全隨後換上林鋅杰化解危機，沒有讓戰局進一步擴大。

9局上味全推出終結者林凱威把關，富邦最後反攻未能得分，終場味全就以3比1收下勝利；曾仁和加盟味全後一軍首秀繳出無失分好投，陳子豪關鍵二壘安打也成為勝負分水嶺。