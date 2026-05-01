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勝騎士7局無失分領軍　兄弟2比0完封台鋼

▲勝騎士 。（圖／中信兄弟提供）

▲勝騎士 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟今（1）日對戰台鋼雄鷹，兄弟前5局苦無攻勢，但6局把握對方投手艾速特控球不穩與守備壓力，在關鍵局數擠回分數，加上先發投手勝騎士壓制對手打線，終場以2比0完封台鋼。

兄弟打線前5局一安未出，僅靠保送苦撐上壘；加上前一戰自3局起連續7局無安打，此役前5局延續低潮，跨場連12局無安打，已追平隊史最慘，多虧6局破「無安打」，避免再寫下不堪紀錄。

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關鍵出現在6局，兄弟展開攻勢。陳統恩敲出安打後帶動進攻，張仁瑋選到保送、江坤宇遭觸身球形成滿壘局面。雖然許基宏擊出雙殺打，但仍成功送回1分先馳得點，隨後再靠保送與推進再下一城，單局攻下2分奠定勝基。

值得一提的是，兄弟打線近期陷入低潮，從前一戰3局起連續7局無安打，加上此役再延續5局無安打，跨場連12局無安打，已追平隊史最慘紀錄。

儘管兄弟全場僅2支安打，但選到4次保送、2次觸身球，成功製造壘上壓力。反觀台鋼全場敲出9支安打，卻無法有效串聯，留下多次得點圈殘壘，最終無功而返。

投手表現方面，勝騎士主投7局，用94球被敲9安，送出3次三振、無失分，展現壓制力，拿下勝投。

台鋼先發艾速特投6局僅被敲1安，但出現4次保送、2次觸身球，比賽後段控球不穩成為失分主因，承擔敗投。

台鋼雄鷹仍難破大巨蛋魔咒，目前在大巨蛋累積12勝23敗，為全聯盟在該球場敗場數最多的球隊。

關鍵字： 中信兄弟台鋼雄鷹勝騎士大巨蛋中職

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