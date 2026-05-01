顏郁軒本色出演台鋼戀綜　曾子祐想看黃子鵬、郭阜林拍第二季





▲曾子祐、顏郁軒、王博玄三角戀 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

台鋼雄鷹全新主題日企劃《心動時刻》，仿效韓國戀愛實境節目形式，找來曾子祐、陳文杰、顏郁軒、王博玄、林家鋐與紀慶然6名球員參與拍攝宣傳，在「配對互動」與曖昧試探中製造話題。

由於球員彼此熟識，卻要「假裝不認識」談戀愛，拍攝過程笑料百出。陳文杰直言，「超多次笑場，很尷尬欸，那個很……我們又不想笑，因為想趕快結束。」哪一畫面讓他感到最肉麻，他直呼：「我覺得都很肉麻。」

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至於誰最進入狀況，陳文杰直接點名顏郁軒，「他很強餒！但也可能沒有在演，要問他。」顏郁軒自豪表示，「我是即興發揮，本色演出！」還打趣地說，「我可以去演戲了。」

說著說著，顏郁軒又忍不住伸手捏了捏曾子祐的耳朵，眼神帶笑、貼近看著對方，語氣自然地說：「因為這就是我們的日常，對吧！」

曾子祐則是一臉冷靜、立刻撇清關係，「不是、不是！」顏郁軒不放過他，笑著補一句：「你是看到大家在拍才不敢說！」

節目中還重現韓國戀綜單身即地獄經典橋段，包括泳池約會名場面「你在想什麼」、「我在想你要不要過來」，以及霸氣近距離告白橋段。

是否有NG畫？王博玄自信透露，在拍攝游泳池（水療池）時，其實已逐漸進入狀況，「到最後已經有專業演員的感覺，沒有NG。」

曾子祐坦言，一開始拍攝相當困難，「因為大家都很熟，互講假裝不認識真的很好笑，剛開始很難，會一直笑場，後面就還好。」被問到是否有機會推出第二季，他笑說，「可能換比較資深的。」進一步點名想看郭阜林與黃子鵬，「我看很多人也想看啊。」

球迷、隊友都敲碗和郭阜林拍攝戀綜第二季，黃子鵬聽聞後先是笑回，「這個梗要用多久？」隨即趕緊婉拒，「這種我會不好意思啦，還是給年輕帥哥去就好了，我中生代了，我乖乖打好球就好，而且我有兩個小孩了，拍這個會很奇怪。」