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獅帝芬7局無失分壓制　統一獅3轟主場完封樂天桃猿

▲統一獅獅帝芬、林子豪、陳聖平。（圖／統一獅）

▲統一獅獅帝芬。（圖／統一獅）

記者胡冠辰／綜合報導

中華職棒統一獅1日在主場亞太棒球場迎戰樂天桃猿，靠著林子豪、陳聖平、蘇智傑各敲1發陽春砲，終場以3比0完封桃猿；獅隊先發洋投獅帝芬繳出7局無失分好投，率隊收下勝利，桃猿先發艾菩樂雖完投8局，仍因挨了3轟吞下完投敗。

統一獅首局就率先開張，2出局後林子豪鎖定艾菩樂球路，一棒掃出陽春全壘打，幫助獅隊取得1比0領先；桃猿前2局遭獅帝芬壓制，連續6上6下，打線始終無法串聯攻勢。

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▲統一獅獅帝芬、林子豪、陳聖平。（圖／統一獅）

▲林子豪。（圖／統一獅）

2局下獅隊再度靠長打添分，潘傑楷率先敲安，不過李丞齡擊成雙殺，形成2出局、壘上無人，陳聖平隨後補上一發陽春砲，將比分擴大為2比0。

桃猿3局上靠馬傑森安打攻佔壘包，但董順傑吞三振、何品室融擊成滾地球出局，未能突破鴨蛋，4局上陳晨威獲保送上壘，仍被獅帝芬化解危機；5局上宋嘉翔敲安後，桃猿同樣無功而返。

6局下統一獅追加保險分，蘇智傑開轟擊出陽春砲，獅隊取得3比0領先；艾菩樂此役雖投完8局，但被敲7支安打，其中包含3發全壘打，失掉3分，另有3次三振、1次保送，用102球苦撐全場，最終吞下完投敗。

▲統一獅獅帝芬、林子豪、陳聖平。（圖／統一獅）

▲陳聖平。（圖／統一獅）

獅帝芬此戰表現強勢，先發7局用88球，只被敲3支安打，送出7次三振、3次保送，沒有失分，完全壓制桃猿打線；8局上統一獅換上髙塩將樹接替登板，雖被陳晨威敲安，但仍順利守住領先。

9局上獅隊推出鍾允華關門，面對桃猿最後反攻，雖先被劉子杰敲出安打，不過隨即連續三振李勛傑、代打許賀捷與馬傑森，霸氣結束比賽，幫助統一獅以3比0完封樂天桃猿。

關鍵字： 統一獅、樂天桃猿、中華職棒、獅帝芬

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