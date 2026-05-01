劉時豪尚未完全恢復暫緩回一軍　捕手教練盼年輕球員頂上

▲台鋼雄鷹捕手教練凃壯勳談捕手劉時豪狀況 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

台鋼雄鷹捕手劉時豪4月18日因跑壘造成後大腿拉傷下二軍，原本教練團有意讓他在本週末系列賽回一軍，不過防護員評估後尚未完全恢復至比賽強度，預計還要再觀察一陣子。

捕手教練凃壯勳透露，劉時豪現階段守備沒有問題，主要差在跑動與衝刺能力，「腳還有一點點不舒服，肌力也還在恢復中，這幾天會持續觀察與防護員追蹤狀況。」

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凃壯勳進一步指出，劉時豪日前已在二軍出賽，包含蹲捕與打擊都有實戰測試，「當時得知他是有蹲到7局，但回報仍有輕微不適，「在控制範圍內，但還是傾向保守一點。」

劉時豪本人表示，目前最大差異仍在跑壘，「還沒有到100％，但傷勢已經好得差不多。」整體身體狀況已接近實戰狀態。

球隊原曾評估讓他提前回到一軍，不過經測試後決定暫緩，凃壯勳直言，「球季還很長，如果為了趕回來反而造成二次傷害，對球隊影響更大。」他強調，相關升降與回歸時機仍以總教練決定為主，「作為捕手教練，會持續回報狀況。」

隨著張肇元與劉時豪相繼出現傷勢，一軍捕手戰力出現空缺，也讓年輕捕手獲得機會。凃壯勳認為，這反而是很好的一個時機點，讓年輕球員累積一軍經驗。

目前包括陳致嘉、吳明鴻與陳世嘉等人輪替上陣，教練點出關鍵差距在於經驗與場上判斷能力，「捕手是指揮官，要觀察、判斷，還要跟投手建立默契，這些都需要時間累積。」

他也鼓勵年輕捕手把握機會，「我有直接跟他們說，機會來了，就看你們能不能承受壓力，在場上表現給總教練看。」其中陳世嘉雖然打擊表現尚未突出，但守備穩定性已獲肯定，被認為具備未來性。

教練強調，最終先發捕手安排仍由總教練決定，但從長遠來看，若能趁此時培養新生代，「三到五年後這批捕手成長起來，對球隊整體會是加分的。」