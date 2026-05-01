史上最爛！老鷹慘遭51分血洗淘汰　庫明加正負值「-44」破NBA紀錄

▲轉戰老鷹打出亮眼表現的庫明加，卻在季後賽首輪關鍵G6寫下聯盟史上最慘的「-44」單場正負值。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

亞特蘭大老鷹在東區季後賽首輪第6戰遭遇慘烈挫敗！面對紐約尼克強大火力，老鷹全場毫無招架之力，最終以89比140慘輸51分，賽季正式宣告落幕。其中，季中才從勇士轉戰而來的潛力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga），此役寫下令人難堪的黑歷史，他在替補上陣23分鐘內，正負值竟低到「-44」，創下NBA季後賽有紀錄以來，替補球員的最慘烈表現。

老鷹與尼克系列賽第6戰，老鷹全隊陷入攻守崩盤，最終以51分之差慘敗。陣中備受期待的庫明加，此戰替補出賽23分鐘，帳面數據雖繳出11分、2籃板、3助攻，但他在場上的實質效率卻慘不忍睹。

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根據數據網站《StatMuse》統計，庫明加單場正負值「-44」，正式超越過往紀錄，成為NBA季後賽史上，替補上陣球員中最糟糕的表現。

事實上，庫明加在系列賽初期曾是老鷹的奇兵，系列賽前3戰場均貢獻13.7分，第2、3戰更分別以58.3%及64.3%的高命中率，砍下19分與21分，一度幫助老鷹取得2比1領先。

然而，隨著尼克找回防守強度連拿3勝，庫明加的表現也隨之走下坡，後3戰得分下滑至10分、13分、11分，投籃命中率更一度跌至3成左右，無法在關鍵時刻提供火援，最終只能眼睜睜看著球隊被淘汰出局。

去年夏天，庫明加在經過長期協商後，才與前東家勇士簽下2年總值4850萬美元（約台幣14.7億元）的合約，但隨後仍因求去被交易至老鷹。目前庫明加的合約僅剩最後一年，且老鷹握有球隊選項，在經歷這場慘烈的季後賽震撼教育後，老鷹球團是否會執行合約留下這位21歲前鋒，仍充滿變數。