王柏融「1到100」感謝洪總相伴　笑臉T兌現老友浪漫約定





▲王柏融 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

台鋼雄鷹「大王」王柏融完成中華職棒生涯百轟里程碑，球團今於台北大巨蛋舉辦慶祝儀式。回顧這段歷程，他坦言一路走來很感謝總教練洪一中，「從1到100中間都有他。」此外，百轟背後還有一段與老友的「笑臉T」約定，他也在開轟後說到做到，為里程碑增添暖心插曲。

「不會著急」 百轟順其自然發生

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從旅外前累積86轟，到回台後推進至百轟，外界一直關注他何時達標，王柏融則表示沒有特別去想。

「我也不會著急，因為著急的時間一定很長，也不差這段時間。」當下擊出百轟那一球，他直言，就跟平常一樣，「喜歡的球，我就會揮擊。」

回顧這段累積過程，他直言，「其實沒有太大的感覺。」原因很簡單，「因為每天都做一樣的事，就是在球場把自己的價值打出來。」

找回台灣快樂打球的感覺 最感謝球迷支持

隨著百轟達成，不少球迷回憶起他在Lamigo Monkeys時期的風采，以及回台後這幾年的起伏。對此，王柏融坦言，確實慢慢找回在台灣快樂打球的感覺，「畢竟是自己的國家、自己的熟悉的語言，大家的熱情、大家的支持，都是非常強烈。」

當天擊出全壘打，王柏融在外野向球迷脫帽致意，他也說出心情，「其實就是很想要謝謝他們一直以來的不離不棄與支持，用這種行動來回饋他們，我真的非常感謝。」

2015年9月4日，王柏融以21歲之齡擊出生涯首轟，從當年的少年打者，如今成為球隊資深球員，王柏融直言，每天都會想到當初的首轟，也會翻出過往開轟影片，「會重複去看以前那種瀟灑（揮棒）的影片，但也同時提醒自己，以前是以前，那現在又是現在，搞不好又是一個嶄新的自己。」

談到近期逐漸找回狀態，他坦言，「有啦，因為畢竟是自己的國家、熟悉的語言嘛，那大家的熱情、大家的支持都是非常強烈。」





▲笑臉T約定成真 老友應援成亮點 。 （圖／緯緯老師提供）

笑臉T約定成真 老友應援成亮點

百轟前還有一段插曲。王柏融昔日桃猿時期好友，包括樂天隨隊攝影Fred、情蒐Jay、現為舊金山巨人球探薛奕煌，以及桃猿音樂班好友緯緯老師，在他開轟前一天穿上印有他笑臉的T恤到場應援。

雖然當天未能開轟，但王柏融賽後拿到這件T恤，並與好友約定「明天打出去就穿。」隔天成功開轟後，他也說到做到，賽後穿上笑臉T登上巴士，開心與球迷打招呼，留下難忘畫面。

談到這件「笑臉T」以及桃猿時期的意義，他直言，「這意義非常大。」並提到從洪一中帶隊時期一路到現在，「從1到100中間都有他，我感覺到更親近。」他也坦言，「能夠擊出到100支，一直很想跟他分享這個榮耀。」至於這件衣服未來是否還會再穿，他笑說，「看狀況、看狀況！」

林仲秋春訓為他解開心結 今到場獻花見證

春訓期間，昔日中職全壘打王林仲秋曾與王柏融有不少交流，當時就點出他在技術層面「沒有問題」，主要需要調整的是心理狀態。王柏融坦言，那段時間透過聊天與分享，讓自己慢慢放鬆心情；多虧林仲秋的心靈雞湯，自己在場上不會那麼緊繃。

王柏融平時也會傳訊息與林仲秋分享近況喜悅。此次百轟儀式上，球團特別邀請林仲秋親自到場獻花見證，從春訓時的陪伴到里程碑時刻，成為重要見證者之一。





▲王柏融 。（圖／台鋼雄鷹提供）