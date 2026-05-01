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范國宸奪3、4月打者MVP　坦言近況微降：回歸單純續幫球隊贏球

▲范國宸 。（圖／富邦悍將提供）

▲范國宸。（圖／富邦悍將提供）

記者胡冠辰／天母報導

富邦悍將主砲范國宸稍早奪下3、月打者MVP，期間合計出賽20場，71打數擊出24支安打包含5轟，打點則是進帳15分，打擊三圍來到0.338、0.372、0.606，進攻指數為0.978；這也是他繼2022年6月之後，再度榮膺此殊榮。

對於前一次獲獎的經歷，范國宸記憶猶新；他笑稱要讓自己的競技狀態在整整一個月內都保持在顛峰，真的非常困難。

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他特別提到，對2022年的那次MVP印象之所以如此深刻，是因為當時正處於疫情期間，賽事隨時有停賽或延賽的風險，在充滿變數的環境下獲獎，感受格外強烈。

談到今年開季的爆發，范國宸將其歸功於休賽季的扎實準備以及與春訓的良好銜接；他表示透過不斷想辦法更新自己、維持體能與手感，才抓住了開季打出好成績的機會。

不過他也強調，邁入5月就是全新的開始，無論是個人數據還是球隊戰績，都必須持續鞭策自己向前。

儘管季初表現亮眼，但范國宸坦言，近幾場比賽的狀態確實出現了微幅下滑；對此教練團已經著手協助他進行技術層面的微調，而他自己也在場外額外做了許多功課。

他深知棒球本來就是一項高失敗率的運動，教練也特別從旁提點，既然前面已經累積了不錯的成績基礎，就無需因為幾場比賽的低迷而過度心急，更不需要去勉強做出超越自己能力範圍的事。

展望漫長的賽季，范國宸最後明白，若想將好表現貫徹一整年，勢必得下足苦功；現階段他選擇讓自己的心態回歸單純，專注於做好目前自身可以掌握的每一個環節。

范國宸強調，現在的核心主軸依然是全力幫助球隊贏球，並持續思考自己一站上球場，能用什麼樣的方式為團隊做出最大貢獻。

關鍵字： 富邦悍將、中華職棒、范國宸

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