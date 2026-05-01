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單場17投4中成金塊淘汰戰犯　「藍箭俠」莫瑞自責：我沒站出來

記者杜奕君／綜合報導

身為丹佛金塊進攻端核心，本季甚至打出「生涯年」精彩表現，金塊明星主控莫瑞（Jamal Murray）過去總以「為大場面而生」的強心臟著稱。然而在本季季後賽首輪對上明尼蘇達灰狼的系列賽中，莫瑞卻在關鍵G6陷入低迷。1日的比賽中，莫瑞全場出戰40分18秒，17次出手僅命中4球，手感冰冷至極。賽後他難掩失落地表示，「球隊有領導者，但我今晚沒有站出來。」

金塊今日在客場面臨無退路挑戰，在系列賽2比3落後局面下，莫瑞全場表現掙扎，不僅三分球2投0中，全場僅進帳12分、6籃板、4助攻，無法在關鍵背水一戰給予球隊實質火力支撐。

莫瑞在本賽季至今的6場季後賽中，場均上場時間高達39.7分鐘，雖然能貢獻23.7分、5籃板、5.7助攻，但投籃命中率僅有慘淡的35.7%，三分球命中率更是低至26.2%，與他本季例行賽打出的優質表現有不小落差。

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莫瑞本季例行賽繳出25.4分、4.4籃板、7.1助攻，整體投籃命中率高達48.3％，三分球命中率也來到43.5％。

賽後面對媒體提問，莫瑞將淘汰責任全數扛在肩上，「我們球隊有領導者，但我今晚沒站出來。」

針對莫瑞的低潮，金塊總教練阿德爾曼（David Adelman）坦言，灰狼防守悍將麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）的糾纏確實造成了極大困擾，「莫瑞今晚過得很艱難，但他精神層面一直堅持著，我始終相信他能投進下一球。當一名球員能力太強時，打不好時責任往往會落到他自己肩上，但我認為這是整支球隊的責任。」

阿德爾曼強調，教練組與隊友必須幫助莫瑞創造更多空間，「今晚我們全場只出手了75次，這是不夠的。當對手掌控球權並比我們多出手19次時，球隊很難找到進攻節奏。我們嘗試讓他打無球，也試過雙持球點的配置，但有時候我們對他的要求確實太多了，要持球、要擺脫、要得分還要組織，這真的不容易。」

不過阿德爾曼仍表示，「我知道外界會狠狠批評莫瑞，因為大家都看過他在這種大場面能做到什麼，今晚確實不屬於他，但我相信他會找回狀態。」

▲金塊季後賽首輪慘遭淘汰，莫瑞自責未挺身而出。（圖／路透）

▲金塊季後賽首輪慘遭淘汰，莫瑞自責未挺身而出。（圖／路透）

關鍵字： NBA季後賽金塊莫瑞灰狼Jamal Murray

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