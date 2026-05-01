葉君璋談本土先發競爭 ：若有古林、徐若熙水準就沒洋投問題

▲梅賽鍶。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／天母報導

味全龍本季先發配置已鋼龍、伍鐸（本土洋將身分）、魔神龍、梅賽鍶、蔣銲為主，也讓本土先發投手競爭更加激烈；總教練葉君璋1日賽前談到時直言，重點不在於洋投占了幾個先發位置，而是本土投手必須把自身競爭力拉高。

味全龍今年在洋將配置上捨去過去中繼洋投模式，也讓曹祐齊、郭郁政等本土先發人選必須競爭有限空間；對此葉君璋表示，本土投手真正要面對的是能力提升，而非單純被洋投壓縮機會。

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葉君璋說：「本土投手其實重點不是洋投先發是多少個，而是我們自己的競爭力不夠。」

葉君璋進一步以頂尖投手舉例，如果本土投手能力已經達到古林睿煬、徐若熙等級，就不會有洋投與本土投手的問題，「如果他們的程度跟古林、徐若熙一樣，那就沒有洋將是不是洋將的困擾，甚至幾乎都比洋將還要好。」

葉總認為，本土投手仍必須努力在球隊中找到一席之地，若每名先發都具備足夠水準，就不是競爭問題，而是大家共同分擔漫長球季。

葉君璋強調，目前本土投手仍需要持續提升到不必考量洋投因素的層級，「自己的努力可能還不夠，還不夠到說不用去考慮洋投這件事情，重點是實力要拉高到那個水準。」

葉君璋最後也以日本職棒為例指出，日本本土先發投手水準夠高，因此洋投要找到比本土先發更好的選項並不容易，「重點還是要怎麼樣加強自己，讓自己的能力變好。」