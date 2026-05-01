味全龍牛棚左投人手少！葉君璋點出差異 也談張景淯最大課題

▲中職味全龍總教練葉君璋。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／天母報導

味全龍今年牛棚左投人選相較過去減少，目前一軍僅有王柏洋一名本土左投，總教練葉君璋今（1日）賽前受訪時表示，由於今年先發輪值已有魔神龍、梅賽鍶兩名左投，因此牛棚左投不足的影響相較過去會降低，但球隊仍會持續尋找與調整空間。

葉君璋指出，過去味全龍先發多以右投為主，因此牛棚會更需要左投支援，「影響不是說沒有，但跟過去會有一點不一樣，因為現在先發有兩個是左投，所以這個困擾會減少。」

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不過葉君璋也坦言，若牛棚能有充足的左右投配置當然最好，「當然還是需要啦，牛棚裡面如果左右投都充足當然最好，還是會往這方面去努力。」

至於同樣具備牛棚左投角色的張景淯，葉君璋透露，目前他在控球上仍有狀況，主因可能來自心態壓力，「他有時候給自己的壓力蠻大，好像沒有辦法接受自己一點點投不好，但越是這樣，可能壓力越大，又更投不好。」

葉君璋接著表示，張景淯仍需要在二軍持續調整，投到能重新適應比賽節奏後，再視情況安排上一軍。

隨後葉君璋說明，王定穎（原名王玉譜）先前開刀後神經有些受傷，導致手指末端會麻、沒有太多感覺，預計這個月動小手術處理，「短時間之內應該也不會上來，但也不會太久，因為那個算小手術，可能幾個禮拜就好了。」