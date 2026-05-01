「金塊殺手」麥克丹尼爾斯轟季後賽新高32分喊話：一點都不會累

記者杜奕君／綜合報導

在全場僅剩8名可用之兵輪替，明尼蘇達灰狼1日在主場打出傲人表現，靠著麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）單場砍下個人季後賽新高32分外帶10籃板、3助攻、2抄截，幫助灰狼以110比98贏球，系列賽4比2晉級淘汰丹佛金塊，賽後麥克丹尼爾斯霸氣喊話表示，「一點都不累，我的感覺太好了！」

包含王牌球星「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）在內的一票主力球星全數因傷缺陣情況下，灰狼今日在主場面對金塊，靠著本系列賽因為嗆聲金塊防守很差「太軟」，導致雙方多場比賽衝突不斷的麥克丹尼爾斯，打出幾乎是生涯代表作一戰。

全場這名鋒線防守悍將出賽44分54秒，25投13中砍下32分外帶10籃板、3助攻、2抄截、1阻攻，領軍陣容殘破不堪的灰狼以110比98勝出，最終4勝2敗展現韌性挺進季後賽第2輪。

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賽後針對自己當初對於金塊的垃圾話攻擊，麥克丹尼爾斯強調，「我只是很高興這一切結束了，很高興我們能夠笑到最後。有些話已經說了，所以我只是很高興我們能夠證明自己的觀點，然後贏得比賽並晉級下一輪。」

麥克丹尼爾斯也強調，「我只是單純熱愛競爭。現在沒必要再多說什麼了，只需要繼續上場去拚搏，並為下一輪比賽做好充分準備。我沒有什麼可以多要求，感覺太好了，一點都不累！」

現年25歲的麥克丹尼爾斯在對上金塊系列6戰，平均繳出17.8分、6.8籃板、2.7助攻、1阻攻，6戰全數得分上雙，且整體投籃命中率高達49.4％。

▲灰狼麥克丹尼爾斯領軍淘汰金塊，賽後高喊「一點都不累」！。（圖／路透）