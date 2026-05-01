栗山英樹祝賀王柏融百轟！點出重返巔峰關鍵　林仲秋驚喜獻花

記者王真魚／台北報導

台鋼雄鷹「大王」王柏融4月29日對戰富邦悍將一役開轟，達成中華職棒生涯百轟里程碑，成為史上第28人。球團今（1）日於台北大巨蛋主場特別舉辦百轟頒獎儀式，昔日恩師、前日本北海道火腿鬥士監督栗山英樹也透過影片跨海送上祝福，為這一刻增添溫度。

▲王柏融百轟儀式， 前日本火腿監督栗山英樹透過影片跨海祝賀 。（圖／截自愛爾達電視台）

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栗山英樹自2012年起執掌日本火腿兵符長達10年，王柏融旅日初期3個球季皆在他的麾下效力，兩人情誼深厚。這回王柏融達成百轟里程碑，栗山再度錄製影片祝賀。他開頭親切問候，「柏融最近好嗎，我是栗山英樹。」接著恭喜他在CPBL完成100轟壯舉，「真的非常恭喜你。」

栗山透露，從國際部部長岩本賢一口中得知，王柏融今年打擊狀態已回到巔峰，「沒有刻意大力揮棒，而是用更簡單的方式去掌握球，把球打得又遠又扎實。」他認為，這樣的揮棒正展現出王柏融原本的優勢。

談到未來，栗山點出職業球員必經課題，「隨著年齡增長，體力上可能會有影響，但我相信你可以透過技術持續累積全壘打。」他強調百轟只是里程碑，「不管紀錄能推到哪裡，我們都會一直為你加油。」最後更溫暖喊話，「今天就專心慶祝你的第一百轟，真的非常恭喜你，期待下次見面。」

事實上，王柏融在2023年決定返台加盟台鋼雄鷹時，栗山也曾錄製影片祝福，如今再度現身百轟時刻，一路相挺。

除了跨海祝賀，昔日中職全壘打王林仲秋親自到場獻花，並以客座教練身份參與活動。林仲秋先前就曾點出，王柏融在技術層面「百分之百沒有問題」，關鍵在於心理狀態的調整，並形容兩人「相見恨晚」。

▲王柏融百轟儀式，林仲秋獻花。（圖／截自愛爾達電視台）