追平44年前「J博士」神紀錄　馬克西轟30分5助攻寫完美零失誤表現

記者杜奕君／綜合報導

費城七六人1日在「輸球就淘汰」，無退路壓力下，團隊將士用命打出佳作，全場以106比93擊敗波士頓塞爾提克。在系列賽1比3的不利局面下連拿兩勝，追成3比3平手，雙方將進入最終搶7大戰。此戰七六人明星主控馬克西（Tyrese Maxey）全場更繳出30分、2籃板、5助攻、2抄截優質表現，成為繼1982年的「J博士」厄文（Julius Erving）之後，隊史第2位在季後賽繳出30分、5助攻且單場0失誤好手。

此戰七六人在主場打出亮眼表現，上半場就在馬克西獨拿21分帶領下，以9分之差壓制對手綠衫軍。下半場七六人更讓塞爾提克在第3節攻勢當機，單節七六人打出24比14猛攻，最終就以13分之差贏球，將系列賽逼入生死第7戰。

七六人此戰先發五虎全數得分上雙，但馬克西出賽將近40分鐘，猛砍30分、2籃板、5助攻、2抄截成為贏球頭號功臣，追平44年前由一代傳奇飛人「J博士」厄文所寫下的單場至少拿下「30分、5助攻、0失誤」完美成績，成為隊史第2人，也幫助七六人續命。

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接下來七六人與塞爾提克的關鍵第7戰，將於台灣時間3日上午7點展開，贏球隊伍將晉級次輪交手紐約尼克。

▲七六人主控馬克西追平J博士保持44年之久的隊史神紀錄。（圖／路透）