李聖裕今未先發　平野談昨天「無情」調度：他自己應該很清楚





▲ 羅戈賽後摸頭鼓勵李聖裕，盼他別把失誤放在心上。 （圖／截自CPBL.TV）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟外野手李聖裕前一戰發生關鍵守備失誤，退場後自責落淚。總教練平野惠一今（30）日賽前受訪時，對於相關狀況低調回應，強調球員應該清楚當下情況與調度原因。

關鍵發生在4局上，兄弟原本握有領先，卻遭桃猿展開反攻。陳晨威敲安上壘後，利用速度連盜兩個壘包攻上三壘，林智平擊出德州安打追平比數。隨後劉子杰內野安打延續攻勢，李勛傑擊出右外野滾地安打，李聖裕處理時出現瑕疵，讓球一路漏到身後，樂天趁勢跑回2分，單局灌進3分逆轉戰局。

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轉播畫面隨後也拍到總教練平野惠一相當嚴肅的畫面，並在5局上進行守備調整，將李聖裕換下場，由宋晟睿接替鎮守外野。

李聖裕回到休息室後，難掩自責情緒落淚，隊友則紛紛上前關心。隊長王威晨主動給予鼓勵，王政順更將他擁入懷中安撫情緒，此役先發投手羅戈也走上前拍肩安慰，並使出「摸頭殺」，希望他不要過度自責。

是否有與李聖裕進一步溝通，平野今天表示，「沒有特別跟他談，我想他應該有和外野教練討論，詳細情況可以再問外野部門教練。」

對於當時比賽中選擇將他換下場的決定，他表示，「為什麼那個時候做出調度，我想他本人應該是知道的，他自己很清楚。」

李聖裕今天未列入先發名單，外野3人分別為曾頌恩（左）、宋晟睿（中）、張仁瑋（右）。