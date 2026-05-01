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快訊／真！「紐約之王」布朗森　加盟尼克連4季晉級季後賽次輪

記者杜奕君／綜合報導

紐約尼克1日在東區季後賽首輪第6戰，徹底打爆對手亞特蘭大老鷹，全場一度領先多達61分，半場領先47分改寫聯盟季後賽新高紀錄，最終尼克以140比89大勝晉級次輪。值得一提的是，尼克一哥布朗森（Jalen Brunson）此戰不僅貢獻17分、8助攻、2抄截，且自從他2022年加盟尼克以來，球隊連續4季從未缺席季後賽第2輪賽事。績效相當驚人。

賽前以3勝2敗取得領先優勢，尼克今日作客老鷹主場，開賽就不再給對手任何機會，前兩節打完就手握高達47分領先，徹底打趴對手老鷹，也改寫聯盟史上季後賽半場最大分差紀錄。

下半場尼克更是乘勝追擊，第3節領先一度來到驚人的101比40，高達61分領先優勢，尼克明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）甚至全場僅出手4次就拿到12分、11籃板、10助攻的大三元數據，幫助尼克最終以51分之差強勢取勝，晉級季後賽次輪。

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尼克一哥布朗森今日先發牛刀小試出賽28分46秒，12投6中拿下17分、2籃板、8助攻、2抄截，成功幫助球隊闖進東區準決賽，持續朝爭冠目標邁進。

事實上，根據數據顯示，自布朗森2022年加盟尼克以來，球隊從未缺席過季後賽次輪賽事，本賽季尼克也拿下「NBA盃」（季中錦標賽）冠軍，當時布朗森也榮獲最終MVP殊榮，尼克後續是否能年度總冠軍目標邁進，外界都在高度關注。

▲布朗森加盟尼克4季以來，球隊都至少闖入季後賽第2輪。（圖／路透）

▲布朗森加盟尼克4季以來，球隊都至少闖入季後賽第2輪。（圖／路透）

關鍵字： NBA尼克季後賽布朗森Jalen Brunson

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