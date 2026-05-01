運動雲

>

快訊／「殘陣」灰狼出頭天　麥克丹尼爾斯爆砍32分10籃板淘汰金塊

記者杜奕君／綜合報導

明尼蘇達灰狼1日在西區季後賽首輪對上丹佛金塊系列第6戰，在全隊僅有8人輪替，連系列賽曾單場爆砍43分的多桑姆（Ayo Dosunmu）都因傷缺陣情況下，灰狼此戰靠著麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）單場爆轟32分、10籃板、3助攻、2抄截帶領下，最終灰狼以110比98擊敗金塊，4勝2敗順利晉級季後賽第2輪。

灰狼在季後賽首輪接連折損王牌球星「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）、主力雙能衛迪文琴佐（Donte DiVincenzo）都因傷無法出賽情況下，系列前5戰仍取得3比2領先，不過今日賽前灰狼又傳出過去兩戰表現優異的多桑姆，此戰也因傷高掛免戰牌。

不過灰狼此戰在僅有8名球員輪替情況下，麥克丹尼爾斯領軍出擊表現出色，全場出賽近45分鐘，25投13中拿下32分、10籃板、3助攻、2抄截成功領軍下，最終率隊以12分之差擊敗金塊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

意外在首輪遭到淘汰的金塊方面，G6以王牌球星「小丑」約基奇（Nikola Jokic）拿下28分、9籃板、10助攻最佳，強森（Cam Johnson）27分、8籃板。

灰狼以4勝2敗順利擊敗金塊，西區次輪賽事將遭遇強敵聖安東尼奧馬刺，爭取晉級西區決賽入場券。

▲灰狼麥克丹尼爾斯。（圖／路透）

▲灰狼麥克丹尼爾斯爆轟32分、10籃板，領軍淘汰金塊晉級季後賽第2輪。（圖／路透）

關鍵字： NBA季後賽灰狼麥克丹尼爾斯金塊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

葉宏蔚與世界前球后奧原希望相見歡　笑稱要手下留情

葉宏蔚與世界前球后奧原希望相見歡　笑稱要手下留情

快訊／單場出手4次拿大三元　尼克唐斯寫史上第2人紀錄

快訊／單場出手4次拿大三元　尼克唐斯寫史上第2人紀錄

談勁敵戴資穎退役　奧原希望喊話：有點寂寞！

談勁敵戴資穎退役　奧原希望喊話：有點寂寞！

羽球前世界球后奧原希望來台　親曝傷勢狀況沒問題

羽球前世界球后奧原希望來台　親曝傷勢狀況沒問題

快訊／痛宰！半場領先47分破紀錄！　尼克51分痛宰老鷹晉級第2輪

快訊／痛宰！半場領先47分破紀錄！　尼克51分痛宰老鷹晉級第2輪

亞沙運3X3女籃止步8強　本屆中華代表團1銀4銅作收

亞沙運3X3女籃止步8強　本屆中華代表團1銀4銅作收

灰狼季後賽首輪G5慘敗　主帥芬奇怒批：球員表現低級

灰狼季後賽首輪G5慘敗　主帥芬奇怒批：球員表現低級

感謝金塊球迷力挺　約基奇喊話：會把系列賽G7帶回丹佛

感謝金塊球迷力挺　約基奇喊話：會把系列賽G7帶回丹佛

誓言完成1%的逆襲！　雲豹季後賽口號「當燃不讓」直指冠軍

誓言完成1%的逆襲！　雲豹季後賽口號「當燃不讓」直指冠軍

成軍首季直闖SBL總冠軍賽　凱撒基隆黑鳶將與裕隆爭霸

成軍首季直闖SBL總冠軍賽　凱撒基隆黑鳶將與裕隆爭霸

【太菜直接露餡】車手求救問「我們是什麼公司」　士林警一聽秒懂

熱門新聞

李灝宇雙保送連3戰上壘　老虎後段猛攻逆轉大聯盟龍頭勇士

「費仔去哪了？」費爾柴德連3場缺陣原因曝　今4棒復出敲安

李聖裕致命失誤退場後落淚　羅戈「摸頭殺」暖心安慰

大谷翔平跌出打者力量榜！中斷連2次稱霸　村上宗隆衝上第6

快訊／痛宰！半場領先47分破紀錄！　尼克51分痛宰老鷹晉級第2輪

政府帶頭當慣老闆！全中運19國中生淪廉價勞工　5天血汗只領1千

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李灝宇雙保送連3戰上壘

2費爾柴德今4棒復出敲安

3李聖裕致命失誤落淚　羅戈摸頭殺安慰

4大谷竟跌出打者力量榜！村上宗隆第6

5半場領先47分破紀錄　尼克宰老鷹晉級

最新新聞

1中華男籃對戰中國　世界盃資格賽在南韓打

2殘陣灰狼出頭天　8人輪替闖季後賽第2輪

3莊陳仲敖、林振瑋今日表現一次看

4PSY睽違12年再登台！

5水啦！大聯盟記者李灝宇專訪第3彈談WBC

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

知名零售商店自有品牌開箱

知名零售商店自有品牌開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱各式高CP值、美味的食物~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【開聲音聽超Q】大雪山長鬃山羊寶寶現身　叫聲可愛到融化

長髮男的驕傲！劉子杰首轟就是再見轟　賽後女僕裝受訪笑翻

林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

又是他！陳晨威再見安打第3度當MVP　談打擊策略「結果是好的」

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

林逸欣醫生爸癌逝　影片超催淚：下輩子再當你女兒

【約定永無法實現】女警母罹癌化療中！　弟弟曝姊「盡心盡力」

【砸到一次就能換了】嫌太小！女友在電視機旁練扯鈴XD

【Double kill】女騎士突左切被追撞穩住繼續騎　下秒又跟對向撞車

巴鈺喪父後首露面　爸罹罕癌病逝「本想捐遺體」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366