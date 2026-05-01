快訊／「殘陣」灰狼出頭天　麥克丹尼爾斯爆砍32分10籃板淘汰金塊

記者杜奕君／綜合報導

明尼蘇達灰狼1日在西區季後賽首輪對上丹佛金塊系列第6戰，在全隊僅有8人輪替，連系列賽曾單場爆砍43分的多桑姆（Ayo Dosunmu）都因傷缺陣情況下，灰狼此戰靠著麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）單場爆轟32分、10籃板、3助攻、2抄截帶領下，最終灰狼以110比98擊敗金塊，4勝2敗順利晉級季後賽第2輪。

灰狼在季後賽首輪接連折損王牌球星「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）、主力雙能衛迪文琴佐（Donte DiVincenzo）都因傷無法出賽情況下，系列前5戰仍取得3比2領先，不過今日賽前灰狼又傳出過去兩戰表現優異的多桑姆，此戰也因傷高掛免戰牌。

不過灰狼此戰在僅有8名球員輪替情況下，麥克丹尼爾斯領軍出擊表現出色，全場出賽近45分鐘，25投13中拿下32分、10籃板、3助攻、2抄截成功領軍下，最終率隊以12分之差擊敗金塊。

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意外在首輪遭到淘汰的金塊方面，G6以王牌球星「小丑」約基奇（Nikola Jokic）拿下28分、9籃板、10助攻最佳，強森（Cam Johnson）27分、8籃板。

灰狼以4勝2敗順利擊敗金塊，西區次輪賽事將遭遇強敵聖安東尼奧馬刺，爭取晉級西區決賽入場券。

▲灰狼麥克丹尼爾斯爆轟32分、10籃板，領軍淘汰金塊晉級季後賽第2輪。（圖／路透）