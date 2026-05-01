水啦！大聯盟記者李灝宇專訪第3彈　談WBC、靠遊戲聯繫台灣球員

▲水啦！大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）李灝宇專訪第3彈出爐。（圖／截自Threads／jonmorosi）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

「水啦！」大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）持續關注台灣好手李灝宇，今（1）日他於個人Threads釋出專訪第3彈。此系列前2集從大聯盟初登場與台灣棒球文化切入，本期則聚焦其世界棒球經典賽（WBC）相關經歷，以及旅外球員之間的互動方式。

談到當時因傷無緣出戰WBC的經歷，李灝宇坦言心情仍感遺憾，「當知道沒有辦法打的時候當然很難過嘛。」他表示，自己已經有5年沒有與台灣球員並肩作戰，原本相當期待這次WBC有難得機會，「最後沒有打就真的有點可惜。」

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對於這段經歷是否會影響未來參與奧運、12強或經典賽等高張力國際賽事，李灝宇則以較為務實的態度回應，「我比較專注在當下我在做什麼事情，比較不會往未來想那麼多，還想不到那邊。」

此外，面對長期旅外生活，李灝宇也透露與其他台灣球員維持聯繫的方式，他表示，「我們會打電動，我們也會一起打《Fortnite》，然後有時候大家會有一個group，然後一起玩《GTA》什麼東西的，就是都會稍微聯繫，打個電話這樣。」