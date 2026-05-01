葉宏蔚與世界前球后奧原希望相見歡　笑稱要手下留情

▲日本羽球好手奧原希望出席活動，與葉宏蔚相見歡。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者杜奕君／綜合報導

美津濃「Follow Your Will Session」羽球活動今日（1日）於台北市立大同高中盛大舉行。現場不僅請到日本羽球傳奇、前世界球后奧原希望親自指導國小學童，更上演一場難得一見的跨國對決。由今年甫奪下全英公開賽混雙金牌的台灣選手葉宏蔚，與單打名將奧原希望進行「1對1限分PK」。平時主攻雙打的葉宏蔚在賽前打趣請求前輩「手下留情」，逗趣互動引發全場爆發笑聲。

葉宏蔚與搭檔詹又蓁今年3月在全英羽球公開錦標賽奪下混雙金牌，成為台灣首組在全英賽奪冠的混雙組合，締造歷史新猷，今日葉宏蔚受邀出席活動，也獲得台灣美津濃總經理福知真先生頒發加菜獎金。

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同樣出席活動的日本名將奧原希望，現場也親自向葉宏蔚致賀，祝福他能在未來的國際賽場再創佳績。

而主辦單位在活動中特別安排一項驚喜環節，讓葉宏蔚與奧原希望進行「先拿2分就贏」的單打對抗。面對曾在世界巔峰傲視群雄的奧原希望，以雙打見長的葉宏蔚顯得相當緊張，賽前忍不住對奧原說請務必「手下留情」，讓奧原希望笑得花枝亂顫。

正式開打後，奧原希望展現前球后細膩的控球技巧，率先搶下第1分。隨後葉宏蔚穩住陣腳，讓奧原希望兩度掛網失誤，最終由葉宏蔚以2比1驚險取勝。

賽後葉宏蔚透露，這是他第一次跟奧原對打，「因為平常我們畢竟也不同項目，所以其實連比賽都不太會遇到。」

談到對奧原希望的印象，葉宏蔚指出，奧原從出道初期就一直處於世界頂尖地位，即便經歷嚴重的傷勢低潮，依然能重新回歸並維持競爭力，「我覺得她的那個韌性就是很願意吧，就是一直把一切付出在羽球上面。」

葉宏蔚認為，這次能請到奧原希望來到台灣親自執教，對台灣基層小球員是難得的機會，「讓台灣的小孩子去了解到其他國外的選手是怎麼從小時候開始培養他們的興趣，我覺得是蠻難得的。」

針對個人近況，由於近期並未參加湯優盃賽事，葉宏蔚表示目前正處於短暫的休賽期。他與搭檔詹又蓁正利用這段時間微調個人狀態，「我們也希望能在接下來的比賽開打前，去把狀況調整到最好。」

▲日本羽球好手奧原希望出席活動。（圖／記者蔡厚瑄攝）