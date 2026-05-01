恩比德「伏地挺身」球迷沸騰　復出第3場比賽繳19分準大三元

▲七六人擊敗塞爾提克逼出系列賽G7，恩比德（Joel Embiid）準大三元。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

費城七六人台灣時間1日在季後賽首輪G6以106比93擊敗波士頓塞爾提克，成功將系列賽逼入G7，此役除馬克西（Tyrese Maxey）與喬治（Paul George）聯手發揮外，恩比德（Joel Embiid）場中一段「伏地挺身」插曲更成為全場焦點。

比賽進行至第4節剩5分24秒，當時七六人以94比78領先，歐布瑞（Kelly Oubre Jr.）切入遭犯規後，塞爾提克替補長人加薩（Luka Garza）失去平衡倒地，險些撞上恩比德膝蓋。

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此時恩比德反應迅速躍起閃避，落地後順勢撐在地面，當場做出4下伏地挺身，讓現場球迷瞬間沸騰。

Happy to see Joel Embiid is feeling better ????



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回到比賽內容，恩比德此役攻下19分、10籃板、8助攻準大三元，展現全面影響力，並多次送出關鍵傳球，包括一記背後妙傳助攻歐布瑞完成灌籃。馬克西則砍下30分、5助攻領軍，喬治貢獻23分、4籃板、3助攻，帶動球隊進攻節奏。

2 POSSESSIONS.

2 BEHIND THE BACK PASSES.

1 BLOCK.



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塞爾提克方面，布朗（Jaylen Brown）手感不佳，17投7中僅得18分，坦圖（Jayson Tatum）則攻下17分、11籃板，但因左小腿不適退場，第4節未再上場，對球隊戰力造成影響。

在恩比德闌尾切除手術後復出第3場比賽即展現高強度表現的帶動下，七六人成功守住主場，延續系列賽希望，雙方將於G7在波士頓一決勝負，爭奪晉級東區準決賽門票。