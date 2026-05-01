談勁敵戴資穎退役　奧原希望喊話：有點寂寞！

記者杜奕君／綜合報導

台灣羽球傳奇名將「小戴」戴資穎去年11月正式宣布退役，開心過著退休生活，而過去和小戴一樣曾世界羽壇活耀的女單選手、前日本球后奧原希望，1日來台出席由美津濃主辦的「Follow Your Will Session」羽球活動時，也談起對小戴退役的看法，奧原說雖然為她感到開心，但同時也覺得有點寂寞。

▲戴資穎與奧原希望。（圖／Badminton Photo提供）

戴資穎2024年巴黎奧運帶傷出征，可惜在小組賽止步，之後她受到膝傷問擾，也申請排名保護，當年12月動刀接受治療後，就在努力復健休養，但之後再也沒有在國際賽舞台現身，去年11月她也正式宣布退役。

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奧原生涯與小戴交手過15次，小戴拿下9勝，不過兩人雖然場上是對手但場下感情卻相當好，今天出席活動受訪時談到小戴，奧原說兩人一直都是一起戰鬥的對手但也是很好的朋友，所以聽到她退役的消息實在覺得很寂寞。

「我們一直是一起戰鬥的對手，也是很好的朋友，聽到消息真的覺得很寂寞，」奧原說道，「最近同世代退休的選手增加了，我感到寂寞的同時，也想著自己身為這個世代的『倖存者』，要在能做的範圍內繼續挑戰下去。 正因為有小戴等優秀對手的存在，我才得到很多刺激與學習，非常感謝她。」

▲日本羽球好手奧原希望出席活動。（圖／記者蔡厚瑄攝）