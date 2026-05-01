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羽球前世界球后奧原希望來台　親曝傷勢狀況沒問題

記者杜奕君／綜合報導

日本羽球名將、前世界球后奧原希望今日（1日）現身台北市立大同高中，出席由美津濃主辦的「Follow Your Will Session」羽球教室。這是奧原希望職業生涯首度在海外進行青少年教學活動，現場共吸引來自各地63名國小學童參與。奧原希望不僅手把手示範腳步與擊球技術，更無私分享她如何以嬌小的身材，在長人林立的國際羽壇中奮戰不懈。

▲日本羽球好手奧原希望出席活動。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲日本羽球好手奧原希望出席活動。（圖／記者蔡厚瑄攝）

對於第一次在國外教導小朋友，奧原希望坦言心情難免有些起伏，「這是我人生第一次在海外教小朋友，所以心裡有點緊張，擔心能不能好好傳達。」然而，當她踏上球場看見孩子們熱情的眼神，擔憂也隨之消散，「雖然日本與台灣的文化不同，但羽球是共通的工具。我希望透過羽球讓孩子們先感受到『喜歡羽球』這份共同的情感，度過愉快的時光。」

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在國際羽壇中，身材相對嬌小的奧原希望一直以其極佳的韌性與防守能力聞名。針對學童好奇如何克服身材限制，她大方分享了她在國中時期的訓練心法，「我在國中時期特別加強了腳步（Footwork）和基礎訓練。因為我身高較矮，必須在球場內大範圍跑動，所以當時累積的腳步練習對我現在的幫助很大。」

除了技術層面，曾遭遇嚴重膝傷的她，也向未來有志走上職業之路的孩子們提出務實建議，「運動員的身體就是資本，我曾受過重傷、有過痛苦的經驗，所以首先要珍惜身體。」

奧原希望強調，要在羽球這條路走得長久，除了扎實的訓練，心理狀態更為重要。她期許小球員們：「在練習上，除了基礎訓練，最重要的是『不要忘記享受競技的心情』。保持熱愛是長期堅持並提升實力的關鍵。」

針對外界最關心的傷勢復原狀況，奧原希望在活動中也親自向大家報平安，簡潔有力地表示，「已經沒問題了，謝謝關心。」

▲日本羽球好手奧原希望出席活動。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲前世界羽球球后奧原希望來台。（圖／記者蔡厚瑄攝）

關鍵字： 奧原希望羽球球后

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