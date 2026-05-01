七六人逼出G7！106比93擊敗塞爾提克　坦圖賽中退場未再回歸

▲馬克西（Tyrese Maxey）率領七六人擊敗塞爾提克逼出系列賽G7。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

費城七六人台灣時間1日在季後賽首輪G6以106比93擊敗波士頓塞爾提克，成功將系列賽逼入生死G7，決勝戰將回到波士頓進行。此役七六人靠著馬克西（Tyrese Maxey）與喬治（Paul George）聯手發揮，在下半場拉開差距，成功守住晉級希望。

馬克西此戰攻下全場最高30分，其中21分來自上半場，另有5助攻、2抄截，成為球隊進攻主軸；喬治則貢獻23分，其中第3節獨拿10分，搭配外線全場9投5中的表現，帶動七六人關鍵攻勢。

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禁區核心恩比德（Joel Embiid）則繳出準大三元成績，攻下19分、10籃板、8助攻，展現全面影響力，新秀艾吉康（VJ Edgecombe）與歐布瑞（Kelly Oubre Jr.）各得14分，兩人合計抓下17籃板，補強球隊攻守兩端。

▲恩比德（Joel Embiid）準大三元。（圖／達志影像／美聯社）

比賽開局雙方手感不佳，七六人一度以11比4領先，但隨後連續投失三分，讓塞爾提克找到反攻機會，由坦圖（Jayson Tatum）三分與普里查德（Payton Pritchard）跳投反超比分，首節最後7分由塞爾提克掌控，最終以23比20領先。

第2節中段雙方多次互換領先，直到艾吉康中距離命中與馬克西2罰全中，七六人取得6分領先，隨後綠衫軍布朗（Jaylen Brown）領到半場第3次犯規，被迫提前退場，讓費城大軍以58比49領先進入中場休息。

比賽關鍵出現在第3節，七六人單節打出24比14攻勢，將領先擴大至82比63，一舉奠定勝基，在整個下半場，費城大軍持續展現侵略性，透過快攻與外線火力逐步拉開差距，未讓塞爾提克有反撲機會。

▲坦圖（Jayson Tatum）。（圖／達志影像／美聯社）

塞爾提克方面，坦圖攻下17分、11籃板，但因左小腿不適提前退場，場邊一度敷冰觀察，球隊也未再強行讓其回歸。球隊整體進攻節奏在下半場受限，無法有效縮小分差。

系列賽前段塞爾提克一度握有優勢，但七六人連續兩戰守住，成功延續戰線，雙方將在G7一決勝負，七六人試圖完成逆轉晉級，而塞爾提克則需在主場守住關鍵一戰。