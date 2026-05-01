老鷹慘敗尼克51分還被嘲笑　歐尼爾救吉祥物、名嘴揮白旗投降

▲紐約尼克G6擊敗亞特蘭大老鷹晉級季後賽次輪，第2節發生肢體衝突。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

紐約尼克台灣時間1日在季後賽首輪G6以140比89大勝亞特蘭大老鷹，系列賽以4比2晉級東區準決賽。此役從開局就呈現一面倒局勢，尼克上半場打出83比36的誇張比分，47分領先不僅提前終結比賽懸念，更寫下NBA季後賽史上最大半場分差紀錄，這場近乎「屠殺級」的比賽，也讓老鷹賽後成為美國知名籃球節目《Inside the NBA》的調侃對象。

節目中，歐尼爾（Shaquille O’Neal）拿出老鷹吉祥物玩偶試圖「急救」，肯尼史密斯（Kenny Smith）則揮舞白旗象徵投降，巴克利（Charles Barkley）更開玩笑表示，「我來當理性一點的人，老鷹還是有機會逆轉的」，引發全場笑聲。

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事實上，NBA史上最大逆轉僅為36分，季後賽更只有31分，老鷹在季後賽半場落後47分，幾乎已宣告比賽提前結束。

回歸比賽內容，尼克首節即火力全開，以40比15建立巨大優勢，隨後更打出一波65比10的猛烈攻勢，迅速將比分差距拉開，第三節初段更一度擴大至61分（101比40），創下季後賽史上最大「單場領先分差」，徹底擊潰老鷹士氣。

老鷹整場攻守失序，僅首節就發生8次失誤，加上第二節開局再添2次，前13分鐘就累積10次失誤，讓尼克不斷轉化為快攻得分，上半場更出現48比15、72比22、60比19等誇張比分差距，讓比賽幾乎失去競爭性。

▲阿努諾比（OG Anunoby）。（圖／達志影像／美聯社）

尼克方面多點開花，阿努諾比（OG Anunoby）上半場獨攬26分成為進攻核心，球隊整體節奏流暢；反觀老鷹在巨大落後下情緒失控，第2節甚至爆發衝突，丹尼爾斯（Dyson Daniels）與羅賓森（Mitchell Robinson）雙雙遭驅逐出場。

MITCHELL ROBINSON VS. DYSON DANIELS



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由於比分差距過大，老鷹在比賽剩下9分44秒時便提前撤下主力，等同宣告放棄比賽，最終尼克以51分差收下勝利，不僅終結系列賽，也讓老鷹在主場以一場遭外界嘲諷的慘敗，結束本季征程。