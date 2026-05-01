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快訊／痛宰！半場領先47分破紀錄！　尼克51分痛宰老鷹晉級第2輪

記者杜奕君／綜合報導

季後賽首輪系列賽取得3比2的聽牌領先，紐約尼克1日在客場面對亞特蘭大老鷹之戰，上半場就火力全開，第3節領先一度達到61分，上半場雙方雖然分差距大，但仍爆發衝突各有一名球員遭驅逐出場。尼克在明星長人唐斯（Karl-Anthony Towns）第3節就完成12分、11籃板、10助攻，生涯第2度季後賽大三元數據帶動下，加上阿努諾比（OG Anunoby）狂轟29分帶領下，尼克以140比89大勝贏球，4勝2敗挺進季後賽第2輪。

▲尼克阿努諾比、唐斯。（圖／路透）

▲尼克阿努諾比轟下29分、7籃板、4抄截領軍晉級東區次輪。（圖／路透）

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此戰賽前尼克取得系列賽3比2情況下，今日開賽就給足地主老鷹下馬威，阿努諾比單節轟下14分情況下，尼克首節便取得41比15大幅領先。

次節雙方差距持續擴大，時間還勝4分39秒時，尼克領先已經來到72比22之多，老鷹丹尼爾斯（Dyson Daniels）與尼克羅賓森（Mitchell Robinson）卡位爆發衝突，雙方人馬爆發激烈推擠，甚至連試圖拉人勸架的裁判都被絆倒在地，隨後衝突雙方主角丹尼爾斯與羅賓森都遭驅逐出場。

尼克持續兇猛火力，一度打出69比16領先優勢，半場打完以83比36遙遙領先老鷹，半場兩隊分差來到驚人的「47分」，也寫下季後賽史上最大的半場分差紀錄。

下半場開打，尼克持續擴大領先優勢，領先幅度一度來到101比40，高達61分的領先差距，除了阿努諾比飆出29分外，唐斯也於第3節完成個人生涯第2次季後賽大三元數據，3節打完尼克持續擴大領先來到53分之多。

末節雙方都撤下先發主力，尼克持續領先超過50分幅度情況下，勝負早已底定，最終尼克就以4勝2敗擊敗老鷹，強勢挺進東區季後賽第2輪賽事。

此戰尼克以阿努諾比拿下29分、7籃板、4抄截最佳，唐斯攻下12分、11籃板、10助攻大三元，老鷹則以一哥強森（Jalen Johnson）拿下21分、8籃板、6助攻最佳。

▲尼克阿努諾比、唐斯。（圖／路透）

▲唐斯此戰轟下大三元表現出色。（圖／路透）

關鍵字： NBA季後賽尼克老鷹唐斯阿努諾比強森大三元

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