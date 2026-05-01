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拉契曼離奇一轟！金鶯單場雙滿貫　 睽違11年再現壯舉

記者王真魚／綜合報導

巴爾的摩金鶯在30日（台灣時間5月1日）主場迎戰休士頓太空人的雙重賽首戰火力全開，單場轟出2支滿壘全壘打，以10比3大勝對手。其中拉契曼（Adley Rutschman）一發「差點被接殺」的戲劇性滿貫砲成為全場焦點，連他本人都坦言，一度以為被美技沒收。

金鶯此役在5局把握機會打開局面，當時1出局滿壘，拉契曼面對左投歐卡特（Steven Okert），鎖定2好2壞的速球，將球轟向左中外野深遠處。外野手馬修斯（Brice Matthews）一路追球並高高躍起，看似完成接殺，但在撞上全壘打牆瞬間，球從手套中彈出，直接落入牛棚，最終判定為滿壘全壘打。

這一球連打者本人也看傻眼。拉契曼賽後直言，「我百分之百以為被接到了。原本想說至少是一支高飛犧牲打，結果變成滿貫砲，真的很幸運。」 事實上，當下壘上跑者一度以為遭到接殺，甚至準備回壘，但看到牛棚隊友興奮揮手慶祝後才意識到球已經出牆，裁判最終確認為全壘打，幫助金鶯一口氣拉開至5比0領先。

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▲拉契曼（Adley Rutschman）。（圖／達志影像／美聯社）

▲拉契曼（Adley Rutschman）。（圖／達志影像／美聯社）

金鶯攻勢未歇，7局再度在滿壘局面開火，傑克森（Jeremiah Jackson）鎖定右投亞歷山大（Jason Alexander）的第一球掃出左中外野滿貫砲，將比數擴大至10比1，徹底奠定勝基。

根據《MLB.com》資料，金鶯單場出現2支滿壘全壘打，已是自2015年9月11日以來首見，也是隊史第8次締造此紀錄。

投手方面，先發右投巴席特（Chris Bassitt）主投6又2/3局僅失1分，送出7次三振，繳出本季代表作，穩住比賽節奏。

不過金鶯在雙重賽第2戰卻遭遇反撲，包含阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）轟出本季第12號全壘打，最終投手群失守狂丟11分，以5比11吞敗，雙方各拿一勝。金鶯戰績來到15勝16敗，短短數小時內再度跌回勝率不到5成。

關鍵字： 金鶯滿壘全壘打拉契曼雙重賽巴席特

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