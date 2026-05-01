大谷翔平跌出打者力量榜！中斷連2次稱霸　村上宗隆衝上第6

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

MLB官方於29日（台灣時間30日）公布本季第3次打者力量排行榜，以「最新打者力量榜由大谷以外的左打稱霸」為題。大谷翔平雖仍獲得票數，但最終跌出榜外，結束前兩次排名皆居首的紀錄。

官網指出：「身為當代二刀流超級巨星，他在打擊端陷入了些微低潮。」雖然上壘率 .406 表現尚可，但打擊率 .273、6支全壘打、13分打點、長打率 .491 以及 OPS .897 的數據，對於一名頂尖強打者來說，確實顯得火力不足。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在上次15日（同16日）發布的第2次榜單中，大谷蟬聯第一曾引發排山倒海的批評，不少球迷質疑：「大谷難道是靠名氣拿第一嗎？」、「究竟是根據什麼標準判斷的？」

另一方面，目前以12支全壘打並列大聯盟全壘打王的白襪隊內野手村上宗隆（26歲），則從榜外一舉衝上第6名。 官網評語指出：「村上帶著強打者的名號來到美國，並迅速向世人證明了他的實力。在他26支安打中，就有12支是全壘打，與賈吉（Aaron Judge）並列大聯盟最多。」

本期排行榜第1名由太空人阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）拿下，他在30日（台灣時間5月1日）敲出本季第12轟。截至賽前，打擊率（.355）、上壘率（.463）、長打率（.736）與加權得分創造值（wRC+，219）皆高居第一。

完整前10名如下：

1. 阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez，太空人）

2. 賈吉（Aaron Judge，洋基）

3. 萊斯（Ben Rice，洋基）

4. 楚奧特（Mike Trout，天使）

5. 蒙西（Max Muncy，道奇）

6. 村上宗隆（白襪）

7. 歐森（Matt Olson，勇士）

8. 麥克戈尼格（Kevin McGonigle，老虎）

9. 史都華（Sal Stewart，紅人）

10. 伍德（James Wood，國民）