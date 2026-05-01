佐佐木朗希遭評「令人失望」　美媒點出問題：應赴3A調整

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊日本投手佐佐木朗希在大聯盟開季表現起伏不定，遭到美國媒體點名。根據《ESPN》報導，他被列入4月先發投手「令人失望」名單，甚至直言現階段應考慮到3A累積局數、重新調整狀態。

《ESPN》記者肖恩菲爾德（David Schoenfield）於28日（台灣時間29日）發布專題，盤點2026年開季至今各位置「未達預期」的球員，佐佐木朗希被列入先發投手項目。

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報導指出，佐佐木目前控球不穩、投球內容容易被掌握，WHIP高達1.81，整體表現不理想。數據顯示，他本季投22又2/3局，被敲28支安打、包含7發全壘打，另有13次四壞球，整體壓制力不足。

進一步分析不振原因，《ESPN》認為問題出在速球品質。雖然平均球速仍有97英里（約156公里），但球路過於平直，難以製造揮空。對手面對他的速球，43打數敲出17支安打，打擊率高達3成95，並擊出5發全壘打。 速球失去威力，也連帶影響他最具威脅的指叉球。

《ESPN》指出，雖然指叉球本身具備決勝能力，但因無法在球數上取得優勢，導致難以在關鍵時刻發揮效果，形成惡性循環。 報導認為，佐佐木目前雖仍留在先發輪值，但若要修正球種與投球內容，可能需要透過實戰累積局數，而這些局數「或許應該在3A完成」，點出下放調整的可能性。

另外，在同一評比中，天使隊投手索利安諾（José Soriano）則被選為目前表現最佳的先發投手。進入大聯盟第2年的佐佐木朗希，接下來能否找回原有身手，成為外界關注焦點。